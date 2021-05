1, 2, 3 juin : Tous à Bar-le-Duc pour soutenir nos camarades et enterrer le projet CIGEO

Le projet d’enfouissements de déchets radioactifs à Bure dans la Meuse fait partie des grands projets inutiles et polluants engageant les générations futures sur des dizaines de milliers d’années au moins.

Des camarades engagé·es dans la lutte contre ce projet ont subi des milliers d’heures d’écoutes téléphoniques, ont fait l’objet de pas moins de 15000 pages de dossiers, et de mètres cubes de matériel saisi, d’un harcèlement policier quotidien pendant des années. Ils ont été privés de leur liberté de circuler et empêchés de se parler entre eux pendant de longues années. Tout cela dans le seul but de paralyser un mouvement de résistance.

Les 1, 2 et 3 juin au tribunal de Bar-le-Duc se tiendra le procès des 7 militant·es de la lutte à Bure.

Les 1, 2 et 3 juin à Bar-le-Duc se tiendra un grand évènement de solidarité avec nos camarades.

Les 1, 2 et 3 juin à Bar-le-Duc se tiendra grand moment de lutte et de fête pour enterrer ce projet de méga-poubelle nucléaire, avec des stands, des cantines, du théâtre, de la musique et des chants, des expos, des ateliers créatifs,... (> Voir ici le programme complet...) avec masques et gel à disposition.

Mardi 1er juin notamment, jour d’ouverture du procès, se déroulera une grande manifestation festive à partir de 14h. Soyons là !

SUD-Solidaires, propose un départ groupé au départ de Nancy en co-voiturage. Rendez-vous mardi 1er juin à 8h30 au 6 rue de la Moselle à Laxou.

