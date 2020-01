14, 15, 16 janvier : L’heure est à la grève reconductible

Les signes de malaise du gouvernement se multiplient. Les dernières fausses concessions faites en direction de la CFDT ne changent rien à l’affaire. Si l’âge de 64 ans est retiré (pour le moment), le principe de l’« âge d’équilibre » est maintenu avec la volonté de nous faire travailler plus longtemps. Le gouvernement fait mine de tendre la main aux « partenaires sociaux » mais le cadre du projet de retraite à points reste inchangé et il prévoit même d’agir par ordonnances. SUD-Solidaires et toute l’intersyndicale le redisent avec force :

Ce projet nous n’en voulons pas !

En Lorraine, les mobilisations sont toujours massives, celle du 9 notamment, les actions de blocage se multiplient, les grévistes s’organisent à la base pour faire vivre cette mobilisation et SUD-Solidaires met son outil syndical au service de cette lutte historique.

Nous irons jusqu’au retrait !

Cette semaine s’annonce décisive : d’un côté un projet de réforme qui s’effrite ; de l’autre une mobilisation forte, et qui reste fortement soutenue par la population. L’intersyndicale nationale appelle à trois jours de mobilisation dont il faut se saisir pour généraliser la grève, pousser plus fort et faire basculer le gouvernement et son projet.

Les 14, 15, 16 janvier : toutes et tous en grève et dans l’action !

Les prochains rendez-vous :

Mardi 14 :

Nancy : AG interpro à 10h place Maginot puis manifestation à 15h30 place Maginot.

: AG interpro à 10h place Maginot puis manifestation à 15h30 place Maginot. Metz : Barbecue Cheminot·es CGT puis manifestation à 14h Place de la gare.

: Barbecue Cheminot·es CGT puis manifestation à 14h Place de la gare. Forbach : 9h Délégation de solidarité aux salarié·es de Céramiques Forbach Technôpole.

: 9h Délégation de solidarité aux salarié·es de Céramiques Forbach Technôpole. Sarreguemines : AG Intersyndicale Education à 10h maison des syndicats 1 rue de la Paix (à confirmer) / 17h30 Action ’le gouvernement nous saigne, donnons notre sang’ au Casino.

: AG Intersyndicale Education à 10h maison des syndicats 1 rue de la Paix (à confirmer) / 17h30 Action ’le gouvernement nous saigne, donnons notre sang’ au Casino. Bar-le-duc : Tractage puis casse-croute unitaire à 11H30 rond-pont Marbeaumont. Manifestation 14h Gare SNCF.

: Tractage puis casse-croute unitaire à 11H30 rond-pont Marbeaumont. Manifestation 14h Gare SNCF. Verdun : 9h30 Parking du 8 mai et devant la gare.

: 9h30 Parking du 8 mai et devant la gare. Epinal : Manifestation à 14h Préfecture

Mercredi 15 :

Forbach : Information grand public et distribution de tracts à 9h à l’UL CGT 12 place de l’Alma.

: Information grand public et distribution de tracts à 9h à l’UL CGT 12 place de l’Alma. Metz : Rassemblement des établissements en colère à 14 devant l’inspection académique, 1 rue Wilson, à l’initiative de la coordination des établissements de Metz. Puis manifestation interpro de l’IA jusqu’à la gare.

: Rassemblement des établissements en colère à 14 devant l’inspection académique, 1 rue Wilson, à l’initiative de la coordination des établissements de Metz. Puis manifestation interpro de l’IA jusqu’à la gare. Nancy : Rassemblement devant le Rectorat (heure à préciser).

Jeudi 16 :

Saint-Avold : Opération péage gratuit rdv 7h parking co-voiturage face Novotel sur la D633.

: Opération péage gratuit rdv 7h parking co-voiturage face Novotel sur la D633. Sarreguemines : Information grand public et distribution de tracts à 13h à la Maison des syndicats, 1 rue de la Paix.

Les rendez-vous seront mis à jour au fur et à mesure sur cette page.