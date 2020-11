1500 personnes Samedi 28/11 pour la Marche des Libertés à Clermont-Ferrand

Bonjour,

La manifestation de Samedi contre la loi de Sécurité Globale et contre les violences policières a mobilisé 1.500 personnes, ce dont nous pouvons nous féliciter.

Après les prises de paroles des organisations signataires devant la préfecture, et étant donné le monde rassemblé, un départ en manifestation a été décidée pour répandre nos slogans un peu plus loin que sur les marches de la préfecture.

Ce succès unitaire appelle à poursuivre la mobilisation face un pouvoir en panique qui préfère pondre de nouvelles lois sécuritaire que répondre à la hausse des inégalités sociales et à l’urgence climatique. La mobilisation historique de l’an dernier contre la casse des retraites avait commencé le 5/12, et avait été malheureusement interrompu par la pandémie. Nous sommes prêtes à reconstruire la mobilisation pour imposer un autre avenir. Rendez-vous Samedi à 15h Place de Jaude.

Revue de presse :

Blog Médiapart de Georges-André : Novembre, le printemps s’est levé. Marchons pour les libertés (vidéos)

Article Mediacoop non encore publié, à surveiller sur https://mediacoop.fr/

France Bleu : Un millier de personnes manifestent contre la loi ’sécurité globale’ à Clermont-Ferrand

La Montagne : Un millier de manifestants à Clermont-Ferrand contre le projet de loi sur la « sécurité globale »

Ouverture du France 3 19/20 édition Auvergne 2min15 à partir de 1:05