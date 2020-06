16 juin : Appel à mobilisation des secteurs de la santé, du social, du médico-social

Le 16 juin les Fédérations SUD Santé Sociaux et Collectivités Territoriales appellent les agent.e.s des secteurs de la santé, du social et du médico-social à se mobiliser afin de faire entendre leurs revendications au sortir de la crise du Covid. Nous appelons tout.e.s et tous les agent.e.s et plus globalement la population à les rejoindre.

Vous trouverez en PJ :

- le tract interfédéral portant nos revendications communes pour le secteurs du grand âge

- le tract fédéral "déconfinons nos colères, pour une santé et des services publics de qualité"

- un préavis de grève spécifique à la journée du 16 juin.