18 novembre à Montpellier et à Paris : Rassemblements pour les 7 de Montpellier

Deux rassemblements seront organisés à Montpellier et Paris à 12h30 le 18 novembre pour soutenir 5 camarades parmi les 7 de Montpellier dont les recours pour faire lever leurs OQTF et IRTF seront examinés par le tribunal administratif de Montpellier.

Le 18 novembre, le tribunal administratif de Montpellier examinera les recours de 5 des "7 de Montpellier" arrêtés de manière totalement discriminatoire le 7 octobre : Macire Diarra, Moussa Makan Fofana, Manda Niakate, Mamadou Tambadou, Anthioumane Toure.

Pour leur montrer notre soutien et notre solidarité, pour lutter jusqu’à leur liberté, deux rassemblements seront organisés simultanément à Paris et Montpellier le 18 novembre par les collectifs du contre-sommet Afrique France et par les collectifs de la Marche des Solidarités :



12h30 devant la Préfecture de l’Hérault à Montpellier

12h30 Place du Châtelet à Paris

Pas de Justice, pas de Paix ! Exigeons la levée des OQTF et IRTF !