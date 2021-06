1871 - 2021 : Vive la Commune

Samedi 29 mai, à l’appel de plus de 100 organisations, 15 000 personnes manifestaient à Paris pour célébrer les 150 ans de la Commune de Paris. À l’exception de L’Humanité et de Libération, aucun media écrit ou audiovisuel n’a évoqué l’événement. On a beaucoup parlé des malencontreux incidents autour d’une maigrelette manifestation d’opposants à la Commune. Mais sur l’affluence joyeuse à la place de la République ou dans la rue, pas un mot…

Quand la République amnistia les communard-e-s condamnée-e-s en 1880, elle décida que l’amnistie se paierait au prix de l’amnésie. Officiellement, l’omerta a été levée en novembre 2016 par l’Assemblée nationale. Mais, sous la pression des idées de la droite et de l’extrême droite, les autorités de l’État ont décidé d’occulter le cent-cinquantième anniversaire de la Commune.

La France des révolutions effacera-t-elle ce que fut son histoire populaire profonde ? La République d’aujourd’hui oubliera-t-elle qu’en 1871, avec bien d’autres villes en France, Paris s’est soulevé pour une République démocratique, sociale et universelle, qu’elle voulait traduire en actes et ne pas laisser au statut de voeu pieux ? La République veut-elle continuer d’ignorer que des dizaines de milliers de femmes et d’hommes ont été massacrés, emprisonnés, déportés ou exilés, parce qu’ils avaient pris au mot la liberté, l’égalité et la fraternité ?

En ces temps où soufflent les vents mauvais, où la démocratie balbutie, nous nous indignons de ce silence. Il ne nous empêchera pas de crier, encore et toujours : « Vive la Commune » !

Les 108 organisations appelantes