Appel commun SUD CT, Asso, Solidaires Jeunesse et Sports, CGT Jeunesse et Sports (snpjs) à la grève et à manif ce lundi 21 juin devant le ministère J et S.

Rejoignez-nous ! Relayez la mobilisation ! Remplissez à souhait la caisse de grève : https://anancus.ynh.fr/lstu/caissedegrevejsdebout