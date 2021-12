250 personnes du Social et du médico-Social au rassemblement devant la sous-Préfecture de Vichy le 7 décembre

Le 7 décembre les personnels du Social et du Médico-Social se sont rassemblés devant la Sous-Préfecture de Vichy pour dénoncer l’aggravation de leurs conditions de travail, ainsi que les faibles salaires dans le secteur de la santé.

Cliquez sur la photo pour l’agrandir

Rassemblement 7 décembre 2021 Sous-Préfecture de Vichy

A Vichy comme partout en France le ras le bol est à son comble, car les discours et les promesses ne suffisent plus à masquer le naufrage de notre système de santé, que ce soit dans le public ou dans le privé.

Le rassemblement du 7 décembre devant la Sous-Préfecture de vichy faisait suite à un appel commun de la CGT et Sud Santé, qui sur ces questions partagent la même analyse, et multiplient les actions et les rassemblements sur l’ensemble du territoire. Plus tôt, un tract unitaire avait été distribué pour appeler la population à venir soutenir le personnel. Ce rassemblement, peu de temps avant les fêtes de fin d’année, montre que la détermination des soignants reste intacte, ce qui ouvrira peut-être des perspectives de mobilisation plus importantes après les fêtes de fin d’année.

Solidaires Allier soutient les personnels soignants dans leur lutte et mettra ses moyens à disposition pour les aider à gagner sur leurs revendications. Ci-dessous le tract CGT SUD diffusé avant le rassemblement.

Cliquez sur l’image pour agrandir