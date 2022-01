27 janvier, une mobilisation réussie malgré le froid et une pandémie qui n’en finit pas

Malgré une pandémie qui n’en finit pas, malgré le froid, et une certaine forme de lassitude à force d’être confronté au mépris des gouvernants, les manifestations du 27 janvier pour l’augmentation des salaires et de meilleurs conditions de travail ont réunie environ 150 000 personnes, alors que l’on pouvait observer de nombreux débrayages, que ce soit dans le public ou dans le privé. Cette journée, bien qu’insuffisante par son ampleur, a tout de même permis de poser les jalons des futures mobilisation sur ces questions brulantes portées par l’ensemble des travailleurs, frappés de plein fouet par les hausses massives des produits de première nécessité, par les coûts de l’énergie, et par la stagnation des salaires, des pensions, et des minimas sociaux.

Bien sûr, nous n’en resterons pas là, et les organisations syndicales ont déjà prévue de se retrouver pour discuter des suites à donner à cette journée. En attendant, vous pouvez prendre connaissance du communiqué commun envoyé à la presse ce jour même. C’est ICI.