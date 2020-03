49-3 / 5 mars / 8 mars : Toutes et tous mobilisé·es contre la réforme des retraites, la destruction de l’enseignement supérieur et pour les droits des femmes

[Voir ci-dessous les RV, actions mis à jour régulièrement ainsi que le lien vers les caisses de grèves et en document joint les tracts locaux de Solidaires 54]

Après plusieurs mois de grèves et de mobilisations, la réponse du gouvernement est donc après le mépris du dialogue social, celle d’un passage en force.

Le premier ministre vient d’annoncer qu’il allait utiliser le 49.3 pour adopter le texte sans aucun vote des député.e.s. Cette décision a été prise en catimini dans un conseil des ministres censé s’occuper de la crise sanitaire et pour faire passer en force le projet de loi du système de retraites par points. C’est une nouvelle preuve, si celle-ci était nécessaire, que ce projet de régression sociale reste minoritaire et que ce gouvernement est prêt à toutes les manœuvres pour l’imposer.

Macron prétend que les femmes seront les grandes gagnantes de son projet de réforme des retraites. Il ment !

Pour les femmes, ce projet c’est la double peine : le calcul des pensions sur l’intégralité de la carrière leur fera payer une deuxième fois les carrières interrompues, le chômage, la précarité, les congés parentaux, les temps partiels et les bas salaires.

Depuis le 5 décembre, les femmes sont mobilisées, en grève et en lutte pour exiger le retrait de son projet. Elles multiplient, en Lorraine comme partout en France les happenings, chorégraphies, cortèges féministes pour rendre visible cette injustice.

Parce que le gouvernement reste sourd à une mobilisation historique contre son projet de réforme des retraites et à une opinion publique majoritairement défavorable à son projet...

Parce que les femmes partout dans le monde se lèvent et luttent pour l’égalité et leur émancipation,...

Soyons les grandes gagnantes ce 8 mars !

Reprenons le mot d’ordre international de la grève féministe !

Le 8 mars, on arrête toutes !

> Voir ici... les vidéos de Solidaires consacrées à la lutte pour les droits des femmes.

> Voir ici... l’impact de la réforme des retraites pour les femmes.

> Voir ici... le tract national du collectif appelant au 8 mars.

> Voir ici... le tract de Solidaires 54 pour le 8 mars à Nancy.

Les prochains rendez-vous :

Vendredi 6 mars :

Nancy : AG interpro à 12h-14h fac de Lettres (salle A033)

Du 6 au 11 mars à la fac de Metz : les 120 h du Saulcy, festival artistique et culturel gratuit contre la réforme des retraites et la LPPR. Voir le ici...

Du 7 au 9 mars : plusieurs actions en Lorraine pour les droits des femmes et contre le projet de réforme des retraites. Voir le tract local...

Samedi 7 mars :

Metz : 20h Marche nocturne féministe, place de la Comédie (EVENEMENT NON MIXTE, réservé aux FEMMES cis et trans). Voir le tract...

: 20h Marche nocturne féministe, place de la Comédie (EVENEMENT NON MIXTE, réservé aux FEMMES cis et trans). Voir le tract... Nancy : Milieu de matinée - Action surprise reportée à une date ultérieure 15h Rassemblement pour les droits des femmes (diffusion de tracts, chorégraphie, etc...), Place Charles III 19h Soirée de soutien à la caisse de grève MJC des 3 maisons > voir ici...

: Toul : 18h Apér’orchestre festif et revendicatif, Place Ronde

Dimanche 8 mars :

Nancy : 10h30 Manifestation pour les droits des femmes, départ place Simone Veil vers Parc Sainte Marie pour pique nique revendicatif, avec prises de paroles, chorégraphie etc...

Lundi 9 mars :

Metz : 14h Grève et manifestation des grandes gagnantes (pour les droits des femmes), RV Parvis des Droits de l’Homme. Prise de parole pour rebaptiser la place en Parvis des Droits des Femmes. Chants et performances sur le parcours, minute du cri à 15h40 (l’heure à laquelle les femmes cessent d’être payées à égalité avec les hommes)

Du lundi 9 au vendredi 13 mars : Pour nos retraites, roulons vers l’Assemblée Nationale. L’idée est de joindre Nancy à l’Assemblée Nationale à vélo via un cortège de grévistes, de retraité.e.s et de manifestant.e.s (> Voir ici... / > et ici...)

Vendredi 13 mars :

Nancy : Manifestation aux flambeaux (RV à préciser)

Mardi 17 mars :

Metz : 14h Manifestation à l’appel de l’intersyndicale départementale, Place de la gare. > Voir ici...

Mardi 31 mars :

Journée nationale de grèves et de manifestations.

Les rendez-vous seront mis à jour au fur et à mesure sur cette page.