A PROPOS DU CHOMAGE PARTIEL

Le 9 novembre 2020

La société Monoprix Exploitation va consulter les CSE de différents magasins quant à la mise en place du chômage partiel et ce alors qu’elle a déjà modifié en conséquence les plannings du personnel concerné : c’est une entrave aux instances représentatives du personnel !

Dans le cadre du nouveau confinement et suite à la décision du gouvernement de fermeture des rayons considérés comme non-essentiels depuis le 4 novembre dernier, la direction a donc décidé la mise en place d’une telle mesure jusqu’au 1er décembre prochain, une mesure qui pourra être réduite ou prolongée et qui va se traduire, le plus souvent, par une journée de travail en moins.

Nous demandons la prise en charge à 100 % pour tous les salarié-es de cette mesure de chômage partiel : en effet, les profits réalisés par l’enseigne dans le cadre du premier confinement le permettent aisément. De même, nous attendons un protocole de sécurité révisé à la hausse, dont le respect de la jauge de fréquentation dans chaque magasin, alors même que cette nouvelle épidémie risque d’être plus forte que la première...

