A quand les vraies mesures anti-pandémie ?

Hier le gouvernement s’est encore livré à un exercice d’annonces de mesures que l’on peut qualifier “d’accompagnement” de la montée du nouveau variant Omicron.

Le mauvais film sans fin tel que l’a pointé le premier ministre, ne semble pas pouvoir s’arrêter…mais s’en donne-t-on vraiment les moyens ?

On peut juger certaines de ces mesures annoncées comme étant parfois de bon sens, ou permettant d’éviter un re-confinement, mais c’est bien des éléments absents ou refletants l’aveuglement du gouvernement sur la situation réelle qu’il faut souligner :

l’obligation de télétravail de 3 jours, voire de 4 jours va encore accentuer les inégalités entre celles et ceux qui peuvent télétravailler (et peuvent mieux se prémunir de l’épidémie) et les autres. Cela va aussi accroître les inégalités entre ceux et celles qui peuvent télétravailler dans des conditions matérielles satisfaisantes et les autres. Une réelle négociation syndicale sur le sujet dans chaque entreprise, aurait été nécessaire avant de prendre à nouveau cette mesure. Et le gouvernement ne donne aucun moyen à l’Inspection du travail de vérifier que les entreprises jouent bien le jeu du télétravail.

la clef de la continuité de l’économie se situe visiblement aussi dans le maintien de l’ouverture des écoles, collèges, lycées pour ce gouvernement..mais à quel prix ?

La continuité pédagogique s’entendrait évidemment si de réelles mesures sanitaires ainsi que des moyens étaient déployés. Or tout ce qu’on a pu constater c’était l’absence de tests, l’allégement des protocoles alors même que la pandémie s’aggrave, l’absence de matériels, capteurs de CO2 etc…Ce n’est plus acceptable, d’autant que ce variant est grandement contagieux !

C’est bien de mesures de fond dont la population a besoin aujourd’hui pour enfin contrer la pandémie sans être dans un simple scenario de gestion des conséquences. Nous revendiquons :

la levée des brevets sur les vaccins et les traitements pour lutter contre une pandémie à l’échelle planétaire : L’Organisation Mondiale de la Santé alerte sur le danger de focaliser sur le rappels de vaccins tandis que d’autres pays n’ont pas les moyens d’entamer une première vague de vaccination ! Une campagne mondiale de vaccination doit être menée sous l’égide de l’OMS.

Les moyens pour l’hôpital : revenir sur les suppressions de lits et de services, créer 100.000 emplois, revaloriser les salaires et redonner des conditions de travail décentes aux personnels de l’hôpital sont plus qu’une urgence ! Car il y a les patient-es du Covid, mais aussi toutes les personnes malades d’autres pathologies qui voient leur situation gravement se dégrader.



POUR SOLIDAIRES, LES TRAVAILLEUSES, LES TRAVAILLEURS DOIVENT AVOIR LEUR MOT À DIRE SUR LES MESURES DE PROTECTION NÉCESSAIRES ET ADAPTÉES.

DE VRAIES MESURES DE FOND ET DES MOYENS À LA HAUTEUR SONT PLUS QUE NÉCESSAIRES !