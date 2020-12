AED en grève le mardi 1er décembre Soutenus par CGT educ’action Allier et SUD Education Allier

Appel et lien vers l’AG en visio

Nous, assistant.es d’éducation (AED) exerçons des missions qui sont indispensables au fonctionnement des établissements scolaires. Pourtant nous faisons partie des exceptions de l’Education Nationale : parmi les rares à être engagé.es en CDD, au salaire minimum.

Les établissements, déjà sous dotés en moyens AEd et sous dotés par ailleurs, utilisent ces précaires sur des missions de plus en plus diversifiées et qui devraient être remplies par des titulaires au statut et armé.es de la la formation nécessaire.

D’autre part, si nous sommes un rouage indispensable des établissements, alors il est parfaitement anormal de ne pouvoir exercer notre emploi plus de 6 ans et d’être embauché.e sur des CDD de 1 an. Le changement permanent des effectifs est nocif car cela nous empêche d’assurer le suivi des élèves le long de leur scolarité mais aussi parce que nous sommes une main d’œuvre jetable dont le moindre acte revendicatif peut être motif de non-renouvellement du contrat

Assemblée générale en visio conférence mardi à 14H30 : réunissons nous pour discuter des suites.

Comment me connecter ?

Cliquez sur le lien ci-après depuis :

votre ordinateur ou tablette équipés au moins d’un micro (parfois il faut attendre quelques instants avant la connexion). Pas besoin d’installer quoi que ce soit.

https://meet.jit.si/AGAEDAllier

Ou sur votre smartphone où il faut préalablement installer l’application JITSI meet

OU par téléphone au 01.87.21.00. 05

code pin demandé (en anglais) : 3114 5719 04

Nous demandons :

• La titularisation de tous les personnels précaires de Vie scolaire, sans condition de concours ni de nationalité ;

• La création d’un vrai statut de personnel de vie scolaire, d’éducation et d’animation ayant des missions construites autour de l’encadrement et du suivi des élèves, de l’accueil et de l’écoute des jeunes, de la surveillance et des missions d’animation et d’accompagnement éducatif dans l’enceinte des établissements scolaires ;

• Une réelle formation sur le temps de travail de niveau bac + 2 avec le statut de fonctionnaire stagiaire donnant lieu à un diplôme reconnu ;

• Une reconnaissance des qualifications acquises dans le cadre de la VAE ;

• Des recrutements massifs d’AED, par le Rectorat et non plus par le chef d’établissement, afin de pallier le manque de personnels en vie scolaire et la précarité permanente des contrats courts ;

• Une augmentation significative des traitements (400€ soit 90 point d’indice)et le versement de primes REP, REP+ et Covid ;

• Un service de 32H sur les 36 semaines de l’année scolaire

pour l’internat, le paiement et la comptabilisation de la totalité des heures de nuit et la compensation financière des heures fractionnées ;

• Un statut permettant réellement la poursuite d’études avec des horaires adaptés.