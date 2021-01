ALLIER : MOBILISATION DANS L’ÉDUCATION NATIONALE : Salaires, postes, conditions de travail, libertés publiques…

Une semaine de luttes !

On connaît maintenant les conclusions du Grenelle de l’Education : management et primes !

C’est bien contre cette vision libérale que nous appelons à la grève et à des rassemblements le 26 janvier pour des augmentations de salaire et de postes.

Rassemblement à 14H30

à Montluçon , Place Piquand

à Vichy, Place de la Poste

à Moulins, Place Jean Moulin

tract intersyndical de l’Allier pour la grève du 26 janvier

Dès le 25, les AED auront déjà commencé la grève, d’autres dès le 19, avec des établissements et des cantines fermés.

SUD éducation appelle à les soutenir en organisant des caisses de grève dans les établissements.

Nationalement, nous lançons [-une caisse de grève en ligne…→https://www.helloasso.com/associations/sud%20education/collectes/solidarite-avec-les-aed-et-aesh-grevistes]

Tract Grève AED 25 janvier

Et le samedi 30, des rassemblements auront lieu à 11h dans les 3 villes de l’Allier pour défendre les liberté publiques attaquées par la loi ’sécurité globale’ et le fichage des opinions.