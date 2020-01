ALLIER MOBILISATION RETRAITES : face à l’enfumage, on reste mobilisé·es le 14 janvier et après

Les manifestations et actions qui se sont déroulées les 9, 10 et 11 janvier ont montrer la détermination d’une large partie des collègues et de la population de ne pas laisser se détricoter notre système de retraite par une réforme injuste au profit de la finance.

Nous sommes face à un choix de société et nous ne sommes pas prêt·es à nous laisser voler nos retraites, le droit à la retraite, le droit à avoir une vie après le travail.

Aujourd’hui, la réalité, c’est qu’en moyenne :

celles est ceux qui font valoir leurs droits à la retraites ne sont, pour la moitié, déjà plus en activités,

la durée de cotisation est de 37 ans.

La reforme par point ne sera dont que le moyen de faire travailler plus longtemps (ou être plus longtemps en maladie ou au chômage) et surtout d’appauvrir les retraité·es.

Alors qu’au contraire, il faudrait rendre plus juste le système actuel avec des revendications comme :

- retraite à 60 ans maximum à taux plein (sans décote) et 55 pour les métiers pénibles,

37,5 années de cotisations,

rester sur les meilleures salaires comme base de calcul,

assurer l’égalité femmes homme, au travail et à la retraite,

aucune retraite sous le SMIC.

C’est cela le progrès. C’est cela la modernité. C’est cela le syndicalisme responsable !

Nous rappelons que l’âge pivot, qui n’est que suspendu, fixé à 64 ans pour l’instant, correspond à l’espérance de vie en bonne santé.

L’année dernière, nous constations que la majorité des collègues demandant un aménagement de service pour des raisons médicales dans l’Allier avaient plus de 60 ans.

Les directions syndicales qui ont fait le choix de rejoindre le gouvernement, Macron et le MEDEF, portent la lourde responsabilité de diviser le monde du travail alors que la mobilisation dure depuis plus de 38 jours.

L’heure est donc, plus que jamais à la mobilisation face à un pouvoir fébrile qui recourt à la répression pour se sentir fort.

Cette semaine nous devons opposer notre détermination à leur violence.

14 janvier :GRÈVE GÉNÉRALE avec une MANIFESTATION DÉPARTEMENTALE à Montluçon à 10h30, suivie d’une assemblée générale de l’Éducation à 13h.

15 janvier : Actions prévues et diffusion de tracts

16 janvier : manifestations à 18h (retraites aux flambeaux) à Montluçon (J. Dormoy), Moulins (pl.de la Liberté) et Vichy (pl. de la Poste).

Plus nous serons nombreux·ses, plus vite nous gagnerons !

A l’heure des E3C (réforme du bac), des suppressions de postes à venir, des évaluations nationales, des attaques contre notre statut. Il est nécessaire que nous montrions notre force et notre capacité à résister !