SUD Commerces et Services

Rhône Alpes Auvergne

125 rue Garibaldi 69006 LYON Tel : 09 60 00 15 06

Lyon, le 4 juin 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AMAZON FRANCE S’ATTAQUE À LA LIBERTE D’EXPRESSION

AMAZON licencie à l’oral, devant tous ses collègues, le salarié le plus ancien du dépôt de SAINT PRIEST.

Ce salarié avait été ’sacré’ par la bande à BEZOS ’salarié français de l’année 2020’.

Son crime : avoir osé critiquer la politique salariale d’AMAZON.

SUD COMMERCES et SERVICES appelle les salarié·es et leurs soutiens à se rassembler !

LE MERCREDI 9 JUIN 2021 DE 18H À 22H30

DEVANT AMAZON ST PRIEST

913 avenue des temps modernes St Priest

POUR LA REINTEGRATION DE NOTRE COLLÈGUE

Contact : Leschiera Frédéric 06 51 25 40 77