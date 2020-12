L’association, dont Solidaires et des structures Solidaires sont membres, a tenu son assemblée générale en novembre. L’occasion de relancer une lettre d’information régulière ... et de rappeler l’appel à autogérer financièrement l’association : https://autogestion.asso.fr/soutien/

Parmi les dernières publications :

Les coopératives face à l’équité raciale - 4e conférence annuelle Co-op Impact de la National Cooperative Business Association (NCBA)

https://autogestion.asso.fr/les-cooperatives-face-a-lequite-raciale-dans-six-defis-cles-et-comment-les-relever/

https://autogestion.asso.fr/les-cooperatives-face-a-lequite-raciale-dans-six-defis-cles-et-comment-les-relever/ Santé : le contre-plan du collectif inter-hopitaux

https://autogestion.asso.fr/sante-le-contre-plan-du-collectif-inter-hopitaux/

https://autogestion.asso.fr/sante-le-contre-plan-du-collectif-inter-hopitaux/ De l’autodéfense dans l’éducation

https://autogestion.asso.fr/de-lauto-defense-sanitaire-dans-leducation/

Railcoop : une coopérative ferroviaire en France

https://autogestion.asso.fr/railcoop-une-cooperative-ferroviaire-en-france/

Et plein de documents dans les rubriques "archives et mémoires" et "outils et références"