Aidons la Coop des masques

La coop des masques, créée en 2020 dans les Côtes d’Armor à l’initiative d’un ensemble de forces syndicales et associatives membres du collectif Plus Jamais Ça, a commencé à fonctionner. Son existence et son fonctionnement en coopérative prouve qu’il y existe des alternatives sociales et écologiques à la construction d’entreprises capitalistes et prédatrices.



Pour assurer son existence et son développement, la coopérative a besoin d’aide.

Il y a deux choses que nous pouvons faire :

- Acheter / faire acheter des masques

Pour des questions de coût de livraison et de gestion logistique, la coopérative vend des lots à partir de 2000 masques chirurgicaux et 600 masques FFP2. Nous pouvons faire en sorte que nombre de syndicats, associations, voire entreprises ou administrations, si nous en avons la possibilité, se fournissent à la coopérative.

https://www.lacoopdesmasques.com/commande-de-masques/

- Assurer son autonomie en renforçant son capital par la multiplication du nombre de sociétaires

https://www.lacoopdesmasques.com/adhesion/part-sociale-de-la-scic-la-coop-des-masques/