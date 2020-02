Algérie. Hirak un an après : meeting de solidarité.

Rencontre publique vendredi 28 février, à partir de 18h30 à la bourse du travail de Paris (salle Henaff)

Un an après le début du soulèvement du peuple algérien contre un système autoritaire et corrompu, où en le processus ? La répression par le pouvoir et une justice aux ordres s’abat quotidiennement sur des militant-es bien que le Hirak ne soit jamais donné de représentant-es officiels, du fait de la nature démocratique et donc horizontale du mouvement. Le meeting a pour but de donner la parole aux algériens et algériennes impliqué-es dans cette mobilisation exemplaire et admirable. Il sera aussi l’occasion d’affirmer notre solidarité au peuple algérien en lutte pour l’instauration d’une démocratie débarrassée du contrôle de l’armée.

Avec la Confédération Générale Autonome des Travailleurs et travailleuses en Algérie (CGATA) et la LADDH notamment. Avec Acda, le CFDA, Ripostes internationales et la LDH, la FIDH, le Réseau Euromed Rights, l’Union syndicale Solidaires, la CGT...