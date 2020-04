Amazon pleure, mais pas sur la santé de ses salarié-es

Quelques réponses aux questions que l’on peut se poser sur la fermeture des entrepôts Amazon suite à la décision du Tribunal de Nanterre... qui ne demandait pas à Amazon de fermer !

La direction d’Amazon a exprimé sa « perplexité » quant à la décision du Tribunal de Nanterre. Une provocation de plus aux personnes qui travaillent sur ses sites et l’alertent depuis un mois. Se faire passer pour la victime de la justice française est indécent pour les raisons que nous exposons dans ces lignes. Retour sur un conflit dont l’enjeu central est la santé et la vie des travailleurs et travailleuses d’Amazon.