Antipass ? Antivax ? Qui manifeste à Strasbourg ?

Depuis les annonces présidentielles du 12 juillet, les manifestations contre le passeport sanitaire battent le pavé dans les rues de Strasbourg. Si de prime abord la revendication principale était l’abrogation du pass sanitaire, les manifestations ont largement dépassé ce cadre de contestation avec pour principal slogan celui de la « liberté ». Mais de quelle liberté s’agit-il ? Ici, il s’agit avant tout de contester les mesures sanitaires visant à protéger la population (gestes barrières, port du masque, vaccination, etc.). C’est cette « liberté », individualiste et égoïste, au sens où l’entend l’extrême-droite, qui tue en masse au Brésil de Bolsonaro ou dans la Russie de Poutine. En France, ces manifestations ont été lancées par l’extrême-droite et notamment par Philippot (Les Patriotes).

L’Union syndicale Solidaires Alsace et ses syndicats refusent de participer à ces manifestations aux côtés de groupuscules et d’individus dont certains discours complotistes, aux relents antisémites, sont perméables à l’extrême-droite. Si le pass sanitaire doit être dénoncé pour ce qu’il instaure de contrôle social sur les travailleur•ses et ce qu’il ouvre comme possibilité en matière de licenciement pour les patrons, il doit être combattu avec les armes du mouvement social : la mobilisation collective par la grève qui permet la construction d’un rapport de forces contre le gouvernement et le refus des idées d’extrême-droite sous quelle que forme que ce soit. C’est le gouvernement qui est responsable de cette situation depuis ses mensonges sur la pénurie de masques au début de la crise sanitaire à ses tergiversations sur la vaccination.

Pour Solidaires Alsace, la vaccination et les gestes barrières, restent aujourd’hui le meilleur moyen de protéger la population contre les effets du Covid-19. L’argumentaire antivax, individualiste par essence, porte en lui les germes d’un discours antisémite et validiste que nous devons combattre. Si la couverture vaccinale a considérablement augmenté depuis le mois d’août 2021, elle reste encore largement inégalitaire notamment chez les populations les plus défavorisées et se situent dans le prolongement des inégalités d’accès aux soins déjà constatées. En dehors d’une politique autoritaire menée par le gouvernement, avec la mise en place du pass sanitaire, rien ou presque a été fait pour favoriser l’accès à la vaccination et convaincre en l’amenant au plus près des populations.