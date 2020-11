Appel Se fédérer - Soirée/débat Education et émancipation

L’union syndicale Solidaires est signataire de cet appel (le texte et les 1ers signa-taires en mai : https://solidaires.org/Se-federer). Une soirée thématique "Éducation et émancipation, les alternatives sont dans les classes", le vendredi 11 décembre..

Chers Fédéré.e.s,

Nous organisons une prochaine soirée thématique "Éducation et émancipation, les alternatives sont dans les classes", le vendredi 11 décembre, en soirée.

Loin des mises au pas autoritaires assénées régulièrement par l’actuel ministre de l’éducation, loin des recours aux neurosciences et à la numérisation / privatisation galopantes de l’éducation en lieu et place des enseignant.e., experts de terrain, artisans pédagogues, des alternatives concrètes existent et vivent dans les classes.

Ces alternatives, fondées sur la coopération entre paires, la libre expression des enfants, la construction de pensées et de savoirs critiques et originaux par et pour les élèves, l’apprentissage en acte du collectif dans la salle de classe, font partie intégrante de nos luttes pour un monde anticapitaliste et émancipateur pour toutes et tous.

Aujourd’hui plus que jamais, les enfants, la jeunesse ont besoin d’armes intellectuelles et pratiques pour embrasser le monde et le penser, résister aux spirales autoritaires, discriminantes, marchandes et comptables.

Aujourd’hui plus que jamais, nos mouvements ont besoin de mettre au jour ces alternatives pédagogiques.

Parmi les Fédéré.e.s, nombreu.se.s sont d’ailleurs ces enseignant.e.s, artisans des pédagogies critiques.

Alors ? Rencontrons-nous à nouveau, cette fois-ci autour de cet enjeu crucial, éducation et émancipation.

Le déroulé de la soirée ressemblera à celui de nos précédentes soirées thématiques mais nous travaillons à l’améliorer, notamment de façon à rendre votre participation plus active. La soirée se déroulera toujours à distance :

Temps 1 - Exposés introductifs.

Temps 2 - Échanges réflexifs par petits groupes

Temps 3 - Restitutions.

D’ores et déjà des membres des membres des collectifs ICEM-Pédagogie Freinet et Questions de classe(s) (signataires de l’Appel Se fédérer) ont répondu présent.e.s pour co-organiser cette soirée et contribuer aux exposés introductifs. Sud éducation Paris (signataire de notre appel) soutient cette soirée. et Aggiornamento histoire (signataire aussi de notre appel) a été sollicité pour une co-organisation.

Si certain.e.s d’entre vous souhaitent aussi contribuer, c’est toujours possible. Il reste encore la possibilité de participer aux exposés introductifs pour deux participant.e.s Il suffit pour cela de prendre contact avec l’équipe d’animation, en écrivant à l’adresse du collectif : contact@sefederer.org L’équipe d’animation s’occupera ensuite de répondre pour organiser au mieux la soirée.

D’ici le 11 décembre :

Un second mail d’annonce sera envoyé sur la liste de diffusion : nous vous y proposerons quelques ressources pour alimenter la discussion et affinerons le déroulé de la soirée.

Un troisième mail d’annonce sera envoyé sur la liste de diffusion : nous y mettrons le lien permettant l’accès à la visioconférence pour participer à la soirée.

Amitiés fédérées,

L’équipe d’animation (toujours ouverte à toutes les bonnes volontés de Fédéré.e.s et à son renforcement).