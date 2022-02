Appel Stop Bolloré : Pour une information libre !

Presse écrite, radios, chaînes de télévision, maisons d’édition de livres, agences de communication, jeux vidéo, instituts de sondage, salles de spectacle… en quelques années, Vincent Bolloré a constitué un empire médiatique tentaculaire au service de ses ambitions idéologiques réactionnaires.

Rien que dans le monde de l’édition, il possèdera bientôt plus de 70% des livres scolaires, la moitié des livres de poche, une centaine de maisons d’édition, avec un quasi-monopole sur la distribution des livres.

Cette concentration de médias est sans précédent dans notre histoire. Elle renverse les principes démocratiques garantis depuis la Seconde Guerre mondiale, et tous les progrès de la liberté de la presse, du droit d’informer et des médias. Sous nos yeux incrédules se déroule une révolution rétrograde qu’il est urgent d’empêcher.

Depuis la Libération, il est pourtant acquis que l’information n’est pas un objet commercial mais un instrument de culture. Il est entendu qu’elle ne peut remplir sa mission que « dans la liberté et par la liberté ». Il est clair qu’elle est libre quand elle ne dépend « ni de la puissance gouvernementale ni des puissances d’argent mais de la seule conscience des journalistes et des lecteurs » (déclaration des droits et des devoirs de la presse libre, 1945).

Cette tradition démocratique, essentielle à l’Etat de droit, est aujourd’hui menacée. Le pluralisme du débat n’a plus de sens lorsqu’un groupe concentre autant d’organes d’information et d’édition sous sa fortune et ses ordres. La liberté des journalistes et des auteurs n’existe plus lorsque les rédactions et les maisons d’édition sont ainsi mises au pas. Quel sens y a-t-il à parler d’indépendance d’une information soumise à la volonté d’un seul homme ?

Auditionné par les sénateurs, Vincent Bolloré a prétendu que ses motivations n’étaient pas politiques mais strictement économiques. Pourtant, une idéologie mortifère est martelée chaque jour dans ses médias

Le paroxysme est atteint sur CNews, où la polémique outrancière tient lieu de débat, le choix des invités fait fi du pluralisme, et la ligne éditoriale montre une obsession pour les thèmes d’extrême- droite. La chaîne devient le lieu de diffusion de discours haineux, racistes, homophobes, sexistes, celui de la promotion d’entrepreneurs identitaires, de l’incitation à la violence, celui de la banalisation du complotisme, du négationnisme climatique, finalement celui du triomphe du préjugé contre la science et la vérité. En rupture avec toute déontologie journalistique, il ne s’agit plus d’informer les citoyens mais de transformer les esprits.

Pour parvenir à ses fins, Bolloré emploie les méthodes qui ont fait sa réputation dans le milieu des affaires : casse sociale et management par la terreur. Combien de journalistes licenciés dans ses médias pour avoir osé exercer leur liberté professionnelle ? Combien d’auteurs privés de publications ? Combien d’intimidations via des poursuites judiciaires abusives ?

L’empire Bolloré est cette entreprise visant à utiliser le pouvoir économique, pour asservir l’information, en vue d’acquérir le pouvoir politique et d’instaurer une hégémonie liberticide et antidémocratique.

Le collectif StopBolloré, né de la volonté d’un front de la société civile, en défense de la démocratie et de l’Etat de droit, est déterminé à dénoncer et à entraver ce processus. Rendez-vous le 16 février 2022.

Premiers signataires :

Organisations : Attac Ant Éditions Basta Blast Association des Journalistes Economiques et Financiers AC ! Gironde Afrique XXI Collectif Aggiornamento Histoire-Géographie Association des Professeurs de Sciences Économiques et Sociales (APSES) Association des Professeures d’histoire-Géographie (APHG) Association des Journalistes Ecrivains pour La Nature et l’Ecologie (JNE) Association des Journalistes Scientifiques de la Presse d’information (AJSPI) CFDT Journalistes Revue Contretemps La CGT Collectif Bienvenue Convention Pour Une République Ecologique Les Economistes Atterrés Intérêt à Agir Éditions Agone Éditions du Détour Éditions Libertalia Éditions Utopia Éditions Divergences Éditions Arcane 17 Kiklos Éditions Éditions du Croquant Éditions Syllepses Éditions Au Diable Vauvert Éditions du Faubourg Éditions de l’Échiquier Éditions MF Revue Ecarts d’Identité - Migration Egalite Interculturalité Fakir La FCPE Frustration Magazine Fédération Nationale de la Maison des Potes Fondation Copernic Journal CQFD La Maison Des Potes La Revue Dessinée La Revue Regards Ligue Des Droits De L’homme-Fédération de Paris Le Média Le Quotidien AOC Le Syndicat National Des Journalistes Le Syndicat National Des Journalistes CGT Les CEMEA Les Jours L’observatoire des Multinationales La Maison des Potes - Maison de l’Egalite Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples Mouvement Utopia Les Midis du Mie Osons Causer Observatoire National de l’extrême-droite Politis Prenons la Une Reporterre Reporters En Colere SDJ de Médiapart Section CGT de Médiapart Société des personnels de l’Huma Union syndicale Solidaires Youpress Mensuel le Ravi Revue Mémoires en Jeu Revue Multitudes Collectif National pour le Droit des Femmes Société des Rédacteurs de l’Obs Collectif Informer N’est Pas Un Délit (INPD) Limbo Reflets.Info Prix Albert Londres Fédération Internationale des Journalistes Fédération Européenne des Journalistes Confédération Nationale du Logement Revue En Attendant Nadeau La Zep (Zone D’expression Populaire) Radio La Clé des Ondes Nantes Révoltée Union des Clubs de la Presse De France et Francophones (UCP2F) Les Moutons Électriques La SCJ de Sud-Ouest La Société des Journalistes de 60 Millions de Consommateurs L’association Un Bout des Médias Vigilance et Initiatives Syndicales Antifascistes (VISA)



Personnalités : Laure Abramowitch, avocate, Intérêt à Agir Michel Agier, anthropologue Sabrina Alaouchiche, présidente de "Egale", coordinatrice du réseau européen des ONG antiracistes "United for equality" Pierre Alferi, écrivain Arié Alimi, avocat Cécile Allegra, documentariste Paul Alliès, professeur émérite à l’université de Montpellier, président de la Convention pour la 6e République Antonin Amado, Rédacteur en chef Politis Patrick Amand, auteur Emmanuelle Amar, épidémiologiste Pouria Amirshahi, président de Politis Jean-Loup Amselle, anthropologue Diego Arrabal, auteur Antoine Artous Gwenaëlle Aubry, écrivaine Emma Audrey, journaliste à Media 25 et Radio Bip Ngary Ba, avocat Bertrand Badie, professeur émérite Sciences Po Jean-Christophe Bailly, écrivain Guillaume Balas, ancien député européen Loïc Ballarini, enseignant chercheur Richard Banégas, professeur de science politique Aziz Barkaoui, militant des droits humains Allan Barte, dessinateur Pierre-Emmanuel Barré, humoriste Alexandra Baudelot, critique d’art, commissaire Arno Bertina, écrivain Laurence Biberfeld, auteure Stéphane Bileau, auteur BD Marie-Christine Blandin, ex présidente de la commission CCEC (culture éducation et médias) du Sénat Stéphane Beaud, sociologue Tamara Ben Ari, Chercheuse en agronomie globale Mohammed Benchaabane, éducateur, président de la fédération nationale des maisons des potes Saïd Benmouffok, philosophe Judith Bernard, enseignante et metteuse en scène Bertrand Bernard, cofondateur des éditions du Détour Olivier Berné, astrophysicien Magali Bessone, professeure de philosophie Eric Beynel, fondation Copernic Loïc Blondiaux, politiste François Bonnet, journaliste et président du Fonds pour une presse libre (FPL) Patrick Bouchain, architecte Taha Bouhafs, journaliste Le Média William Bourdon, avocat Dominique Bourg, philosophe Sylvain Bourmeau, journaliste, directeur d’AOC Vincent Brengarth, avocat Geneviève Brisac, écrivaine Vincent Broqua, écrivain Michel Broué, mathématicien Dorothée Browaeys, auteure et journaliste scientifique, Présidente TEK4life Fabienne Brugère, philosophe Gaël Brustier, politologue André Burguière, directeur d’études émérite à l’EHESS-Paris Valérie Cabanes, juriste internationaliste Eric Cabanis, reporter photographe Julia Cagé, économiste Dominique Cardon, sociologue Paul Cassia, professeur des universités Barbara Cassin, philosophe Christophe Cassou, Directeur de Recherche au CNRS Antoine Catel, humanitaire, militant des droits humains Rosemonde Cathala, auteure David Cayla, économiste attéré Pierre-Antoine Cazau, avocat Bernard Chambaz, écrivain Patrick Chamoiseau, écrivain Lucas Chancel, economiste Jean-Luc Chappey, historien Yannick Chazareng, auteur Christophe Charle, historien Olivier Christin, historien Laurent Cibien, documentariste Yves Citton, co-directeur de la revue Multitudes Hélène Cixous, écrivaine Dominique Colas, professeur émérite Benoît Collombat, journaliste à radio-France Maxime Combes économiste Jean-Louis Comolli, cinéaste Philippe Corcuff, politiste Claudine Cordani, ex-journaliste, autrice et artiste. Marie Cosnay, écrivaine Philippe Coulangeon, sociologue Pierre Cours-Salies, sociologue, éditions Syllepses Guillaume Courty, professeur de Science politique Saskia Cousin, sociologue Leyla Dakhli, historienne Pierre Dardot, philosophe Marie Darrieussecq, autrice Kéthévane Davrichewy, écrivaine Julia Deck, romancière Caroline De Haas, militante féministe Guy Deslauriers, réalisateur Marie Desplechin, écrivaine Christine Détrez, sociologue Laurence De Cock, historienne, enseignante Eléonore Delatouche Biotteau, directrice générale d’Intérêt à Agir Anne-Laure Delatte, Chercheure au CNRS Gilles Del Pappas, auteur Jean-Paul Demoule, archéologue Virginie Despentes, écrivaine Patrick Dewdney, écrivain Jean-François Diana, Enseignant-chercheur Thierry Discepolo, éditeur, éditions Agone Suzanne Doppelt, écrivaine François Dubet, sociologue Jean-Pierre Dubois, professeur de droit public retraité Cécile Duflot, directrice générale d’OXFAM David Dufresne, écrivain et réalisateur Lionel Duroy, écrivain Mathias Echenay, créateur et directeur de la maison indépendante La Volte Jean-Paul Engelibert, professeur de littérature comparée Mathias Enthoven, directeur des programmes et du numérique de Blast Renaud Epstein, sociologue Didier Epsztajn, animateur du blog « entre les lignes entre les mots" Annie Ernaux, autrice Olivier Ertzscheid, enseignant chercheur en info-com Jean-Louis Fabiani, sociologue Eric Fassin, sociologue Elsa Faucillon, députée Jeanne Favret-Saada, anthropologue Christophe Fiat, écrivain Adèle Flaux, réalisatrice Laurent Fourchard, directeur de recherche à Sciences-Po Nicolas Framont, rédacteur en chef de Frustration magazine Julien Fretel, politiste Jean-Michel Frodon, journaliste Jean Gadrey, économiste Bastien Gallet, écrivain et critique Anne-Marie Garat, écrivaine Raphaël Garrigos, directeur de la rédaction des Jours Geneviève Garrigos, ancienne présidente d’Amnesty internationale Charles Gassot, auteur, producteur Laurent Gayer, directeur de recherche CNRS Dominique Gauzin-Müller, auteure et critique d’architecture Daniel Gaxie, politiste François Gemenne, universitaire Mathilde Girard, psychanalyste, écrivaine Samuel Gontier, journaliste Michel Grappe, pédopsychiatre Alain Gresh, journaliste Aliou Gueye, président de la Maison des Potes de Béziers Kamel Hakkar, président de Radio Sud Besançon Jean-Marie Harribey, économiste Emmanuelle Heidsieck, romancière. Stéphanie Hennette Vauchez, professeure de droit public Cédric Herrou, Emmaus Roya Béatrice Hibou, directrice de recherche CNRS Sylvestre Huet, journaliste Philippe Huneman, directeur de recherche, CNRS Romain Huret, historien Aliocha Imhoff, maître de conférences Liora Israël, sociologue Sabine Issehane, économiste, économistes atterrés Chantal Jaquet, philosophe Catherine Jeandel, océanologue Kamel jendoubi, président d’honneur d’EuromedDroit Pablo Jensen, chercheur au CNRS Jean Jouzel, climatologue Inès Jorgensen, auteure, traductrice Serge Kaganski, journaliste freelance Jérôme Karsenti, avocat Aram Kebabdjian, écrivain Hervé Kempf, journaliste, essayiste Raphaël Kempf, avocat Yannick Kergoat, réalisateur Nathalie Kuperman, écrivaine Anne Lafont, historienne de l’art et directrice d’études à l’EHESS Bernard Lahire, sociologue Michel Lallement, sociologue Emmanuelle Lallement, anthropologue Baptiste Lanaspèze, éditeur Bernard Landau, architecte Urbaniste Mathilde Larrère, historienne, enseignante Mathieu Larnaudie, écrivain Pierre Lascoumes, auteur Jérôme Latta, journaliste Christian Laval, sociologue Françoise Lavocat, professeure de littérature comparée Sandra Laugier, philosophe Sylvain Laurens, enseignant-chercheur Linda Lê, écrivaine Guillaume Leblanc, philosophe Jérôme Lèbre, philosophe, essayiste Béatrice Leca, écrivaine Marc Lecarpentier, auteur Rémi Lefèbvre, politiste Olivier Legrain, industriel Christian Lehmann, médecin, écrivain Claude Lelièvre, historien Michel Leprêtre, président du Grand Orly Seine Bièvre Inès Léraud Lucas Lévy Lajeunesse, professeur de philosophie Hélène L’Heuillet, philosophe et psychanalyste André Loez, historien Emily Loizeau, artiste- autrice compositrice interprète Marielle Macé, directrice de recherche au CNRS Henri Maler, co-fondateur d’Acrimed Noël Mamère, ancien journaliste et homme politique Philippe Mangeot, enseignant Philippe Marlière, politiste Eric Marty, écrivain, universitaire Myriam Marzouki, metteure en scène Juliette Mathieu, cofondatrice des éditions du Détour Jérôme Mathieu, président de Les potes en Limousin Hugues Mathieu, président de la maison des potes de limoges Frédérique Matonti, politiste Laurent Mauduit, journaliste, co-fondateur de Mediapart Gérard Mauger, sociologue Marion Mazauric, directrice des éditions Au Diable Vauvert Sarah Mazouz, sociologue au CNRS Dominique Meda, sociologue Guillaume Meurice, humoriste Philippe Meirieu, président des CEMEA Philippe Mesnard, professeur de littérature Céline Minard, écrivaine Jean-Claude Monod, philosophe Joëlle Moreau, présidente de AC ! Gironde Corinne Morel Darleux, autrice Cécile Moscovitz, AOC Yann Moulier Boutang, philosophe Marwan Muhammad, auteur, statisticien Laure Murat, historienne Agathe Nadimi, enseignante-chercheuse, fondatrice et présidente de l’association les midis du mie Véronique Nahoum-Grappe, chercheure en sciences humaines et sociales Sélim Nassib, écrivain Julie Neveux, linguiste Jean Louis Nogaro, directeur des Editions du Caïman Albert Ogien, directeur de recherche émérite au CNRS Jean-Pierre OLIVIER de SARDAN, anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS Yves Pagès, écrivain & éditeur (Verticales) Philippe Paternolli, auteur Sylvain Pattieu, historien et écrivain Christian Paul, co-fondateur du festival des idées Célie Pauthe, metteure en scène Martyne Perrot, sociologue Thomas Perroud, professeur de droit public Charles Piaget, militant syndical ( LIP ) Thomas Piketty, économiste Pablo Pillaud-Vivien, journaliste Eric Piolle, maire de Grenoble Lucie Pinson, fondatrice de Reclaim Finance Florent Planas, directeur de l’engagement citoyen Oxfam France Edwy Plenel, président de Mediapart Alain Policar, politologue Thomas Portes, président de l’observatoire de l’extrême-droite Emmanuel Poupard, premier secrétaire général du SNJ Mathilde Pousseo, militante Raphaël Pradeau, porte-parole d’Attac Jean-Yves Pranchère, professeur de théorie politique Denis Pryen, fondateur des éditions l’Harmattan Pierre Puchot, auteur, réalisateur, journaliste Anne Querrien, co-directrice de la rédaction, revue Multitudes Kantuta Quiros, professeure de théorie de l’art, Christophe Ramaux, économiste, économistes atterrés Matthieu Rémy, écrivain Mily Renaudeau, militante Judith Revel, professeure des universités (philosophe et anthropologue) Fabrice Riceputi, historien Michèle Riot-Sarcey, historienne Mireille Rivalland, directrice des éditions inde L’Atalante à Nantes Jean-Baptiste Rivoire, journaliste Denis Robert, directeur de la rédaction de Blast Isabelle Roberts, présidente des Jours François Robinet, historien Sébastian Roché, directeur de recherche au CNRS Suzy Rojtman, porte-parole du Collectif National pour les Droits des Femmes Barbara Romagnan, ancienne députée Olivia Rosenthal, écrivaine Pierre Rosanvallon, professeur émérite au collège de France Sandrine Roudaut, cofondatrice des éditions La Mer Salée Dominique Rousseau Agnès Rousseaux, directrice de Politis Martin Rueff, professeur à l’université de Genève, poète, traducteur et philosophe Natascha Rudolf, metteuse en scène Lionel Ruffel, professeur de littérature générale et comparée et de création littéraire Rachel Saada, avocate Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, anthropologue, Inalco Arnaud Saint Martin, sociologue Christian Salmon, écrivain Lydie Salvayre, écrivaine Boris Samuel, politiste Gisèle Sapiro, sociologue Frédéric Sawicki, politiste Olivier Scaglia, journaliste Camille Schmoll, géographe Daniel Schneidermann, journaliste Claire Sécail, historienne des médias Romaric Seguin, comédien Véronique Sehier, féministe Marie Sellier, auteure et ancienne présidente de la SGDL. Jérôme Sion, vice-président Occitanie Livres et Lecture Anthony Smith, responsable syndical Fred Sochard, dessinateur Michel Soudais, rédacteur en chef adjoint, Politis Henri Sterdyniak, économistes atterrés Jean Stern, journaliste Philippe Stierlin, auteur Didier Supplisson, avocat, Intérêt à agir Peter Szendy, philosophe Francis Tabouret, écrivain Danielle Tartakowsky, historienne Nathalie Tehio, avocate Elise Thiébaut, autrice, journaliste Isabelle This Saint-Jean, économiste Emmanuel Tibloux, directeur de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs Catherine Tissier, cinéaste Samuel Thomas, juriste, président de la maison des potes, maison de l’égalité Camille de Toledo, écrivain Agnès Troublé, dite Agnès b, styliste, galeriste et collectionneuse Gilberte Tsai, directrice de collection aux éditions Bayard fabienne Tsai, auteure, chercheure Emmanuel Vaillant, journaliste Julien Vanhee, maison des potes de Rouen, conseiller principal d’éducation Marie-Christine Vergiat, ancienne députée européenne Alexandre Viala, juriste Dominique Vidal journaliste, historien Marie-Pierre Vieu, directrice des éditions Arcane 17 Jérôme Vincent, éditeur Emmanuel Vire, secrétaire général du syndicat national des journalistes CGT (SNJ-CGT) François Vitrani, président de l’Institut du Tout-Monde Éric Vuillard, écrivain Sophie Wauquier, universitaire Djamel Wazizi, maison des potes de Grenoble, agent municipal Louis Weber, éditions du Croquant Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherches CNRS Usul & Ost, journalistes Cécile Wajsbrot, écrivaine Dork Zabunyan, enseignant-chercheur Edouard Zambeaux, journaliste Valérie Zenatti, écrivaine Henriette Zoughebi, vice-présidente honoraire du Conseil régional d’Ile de France