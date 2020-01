Appel à la grève du 9 janvier

NE LAISSONS PAS SOLDER NOTRE RETRAITE !

Depuis le 5 décembre dernier, un mouvement de grève sans précédent touche la SNCF et la RATP mais aussi l’éducation, la culture ou l’énergie. Nous sommes descendus aussi dans la rue à plusieurs reprises par millions, y compris entre Noël et le jour de l’an. La cible de cette colère sociale est le projet de réforme de retraite par points, assorti d’une mesure d’âge de départ repoussé à 64 ans pour le plus grand nombre.

Quatre arguments, parmi d’autres, pour illustrer son caractère néfaste : - elle divise les générations entres elles en fonction de la date de naissance (avant 1959 puis 1975 puis 2004) : ne laissons pas insulter notre avenir, celui de nos enfants et de nos petits-enfants ! - le calcul de la pension se fera sur l’ensemble de la carrière et non plus sur les 25 meilleures années ce qui impactera davantage les femmes, majoritaires dans nos professions, qui connaissent des carrières plus fractionnées. - comme résumé par un ancien candidat à la présidentielle, l’intérêt de la retraite à point est de pouvoir faire varier sa valeur... à la baisse ! - beaucoup de seniors sont déjà relégués du monde du travail bien avant l’âge légal de départ en retraite... Un pouvoir minoritaire mais arrogant Face à cette contestation qui intervient un an après celles du mouvement des gilets jaunes, le gouvernement peine à convaincre y compris les syndicats les moins combatifs dont la base a rejeté l’appel à la trêve des confiseurs. Le projet reste majoritairement rejeté par l’opinion, la grève, en dépit des difficultés qu’elle occasionne, demeure populaire et les vœux du locataire de l’Elysée n’y ont rien changé.

L’alternative est simple : voir baisser notre future pension ou sinon travailler plus longtemps ou bien se battre pour son retrait ! En effet, leur ’réforme’ ne fera que des perdant-es sauf les hauts revenus et les fonds de pension, dont le principal représentant français a reçu... la légion d’honneur ! Elle est de moins en moins universelle comme les exceptions se multiplient, à commencer pour la police, les pilotes d’avion ou les danseurs/euses de l’Opéra, ce qui démontre la fébrilité du gouvernement. La grève, c’est aussi notre affaire ! Cette grève a déjà permis de rappeler aux puissant-es qui prétendent nous diriger que ce sont ceux et celles qui travaillent qui font tourner la société ; la chaleur des manifestations et les gestes de solidarité vis-à-vis des secteurs mobilisés ont eux déjà remis de l’espoir dans nos vies.

Des grèves majoritaires ou longues, il en existent aussi dans le commerce et les services comme à Vélib’, Carrefour, New Look, McDonald’s, Nike ou Ibis (nous avons d’ailleurs ouvert une caisse pour les soutenir https://www.lepotsolidaire.fr/pot/i3yv2x1l). Et ce ne sont pas les autres revendications qui manquent pour se mobiliser, d’autant plus en période de soldes : l’augmentation des salaires (le SMIC vient royalement d’augmenter de 15 euros net là où il l’a été de plus de 6 % en Angleterre), contre les suppressions de postes (1.000 emplois en moins à Auchan) ou l’extension du travail de nuit (comme à Monoprix en dépit d’une énième décision de justice). Nous aussi, rejoignons la lutte ! En grève et en manifestation partout en France jeudi 9 janvier et dans les jours qui suivent. Le présent appel tient lieu de préavis, y compris pour les salarié-es dépourvus de syndicat dans leur entreprise. La grève est un droit constitutionnel qui ne peut donner lieu à aucune sanction !

