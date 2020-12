Appel du collectif UNEDIC pour un soutien à Claire, militante de la CGT Chômeurs mise en garde à vue pour "rébellion" et "refus de se disperser" lors de la manifestation du 5 décembre, et qui passera au tribunal le 5 janvier prochain au tribunal de Clichy. Non à la criminalisation du mouvement social et aux violences policières ! Aucune sanction pour Claire ! Abrogation de la réforme de l’assurance chômage ! Retrait du projet de loi sécurité globale !