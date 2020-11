Après avoir demandé à AXA de désinvestir de l’apartheid israélien, nous appelons maintenant au boycott d’AXA

Engagée depuis toujours aux côtés des Palestinien.nes dans leur lutte pour l’autodétermination, l’Union syndicale Solidaires est particulièrement préoccupée par la complicité d’entreprises françaises dans l’oppression des Palestinien.nes et dans la colonisation de leurs territoires par l’Etat israélien.

Après avoir dénoncé la complicité d’Orange, de la SNCF, d’Alstom, de Veolia, de Systra, ou d’Egis Rail, cela fait plusieurs années que Solidaires dénonce les investissements de plusieurs banques et compagnies d’assurance françaises dans l’économie des colonies illégales des territoires palestiniens occupés depuis 1967, au premier rang desquelles on trouve l’entreprise AXA.

Ces dénonciations ont été confortées par la publications, l’an dernier, d’une liste de 112 entreprises contrevenant au droit international selon l’ONU. On y trouve cinq banques israéliennes, mais aussi Elbit, l’entreprise israélienne d’armement, dans

lesquelles AXA investit, directement ou indirectement.

Rappelons qu’en droit international, une puissance occupante doit respecter certaines lois comme celle interdisant d’y établir des colonies ou d’en tirer profit. Par ses prêts aux colons et aux entreprises de construction, AXA permet l’implantation et l’extension des colonies illégales dénoncées unanimement.

Après trois ans de campagne de pression, nous avons décidé de passer à l’étape suivante. Avec la coalition internationale « Stop AXA Assistance to Israeli Apartheid », nous appelons les individus, les organisations, les entreprises, les équipes sportives, les institutions et les syndicats du monde entier à boycotter AXA, à refuser d’acheter ses produits d’assurance, à mettre fin à tous les contrats commerciaux, de sponsor et/ou d’assurance avec AXA, jusqu’à ce qu’elle mette fin à sa complicité avec l’apartheid israélien et les violations des droits humains en Palestine.

Boycott AXA : the insurance company of Israeli apartheid :

https://bdsmovement.net/news/boycott-axa-insurance-company-israeli-apartheid#Pledge