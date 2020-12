Argentine : l’avortement est, enfin, légal !

Le droit à l’avortement est un acquis majeur des femmes et le fruit d’un long combat pour leurs droits. Après une 9ème présentation au Parlement - la première présentation du projet de loi a eu lieu un 28 mai 2007 - l’avortement est désormais légal en Argentine.

C’est un acquis des luttes féministes : les énormes mobilisations de 2018, connues sous le nom de “Marea verde” ont rendu visible la dépénalisation sociale de l’avortement fruit d’années de combat de la “Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” et du mouvement féministe ; une partie du mouvement syndical y a aussi pris sa part. C’est une victoire contre les réactionnaires, dont l’Eglise catholique et les Evangélistes qui ont mené bataille contre ce droit des femmes.

• Parce que le droit à disposer de leur corps est fondamental pour les femmes.

• Parce que c’est un élément structurant de l’égalité entre les femmes et les hommes.

• Il doit être un droit pour toutes les femmes, partout dans le monde

Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de luttes saluent l’avancée légale en Argentine, soutiennent celles et ceux qui veulent une loi moins restrictive et rappellent que le combat pour ce droit fondamental continue dans de très nombreux pays dans le monde !!

