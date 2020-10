Communiqué intersyndicale Education : "Assassinat de notre collègue Samuel Paty : deuil, recueillement et solidarité"

Un professeur d’histoire-géographie dans un collège des Yvelines a été assassiné hier vendredi après-midi. Ce meurtre fait suite à un cours de l’enseignant sur la liberté d’expression, utilisant des caricatures.

Les organisations syndicales de l’éducation expriment leur effroi face à ce crime. Elles adressent leurs sincères condoléances aux proches, aux collègues, aux élèves, à la famille de notre collègue. L’heure est au deuil, au recueillement et à la solidarité.

S’attaquer à un enseignant, c’est s’attaquer à l’école qui est un lieu de construction d’un savoir critique, de rencontre de l’autre, de la formation de futur-e-s adultes libres et éclairé-e-s. Nos organisations réaffirment leur attachement à la liberté d’expression, condition nécessaire à l’émancipation, et appellent à éviter toute instrumentalisation de ce drame.

Les organisations appellent les personnels à rejoindre massivement les initiatives prévues localement ce dimanche 18 octobre.

Communiqué SUD Education : Assassinat d’un enseignant dans les Yvelines : SUD éducation exprime son horreur

Un enseignant d’un collège des Yvelines a été décapité en fin d’après-midi, ce vendredi 16 octobre. D’après une publication revendiquant l’attentat sur les réseaux sociaux, l’assassinat ferait suite à un cours de l’enseignant sur la liberté d’expression, utilisant les caricatures de Mahomet faites dans Charlie Hebdo.

SUD éducation exprime son horreur face à cet assassinat et adresse ses pensées à ses proches, ses collègues, ses élèves, sa famille. La douleur de perdre un proche, un professeur, un collègue est insupportable, particulièrement dans de telles conditions.

Les enseignant-e-s doivent pouvoir aborder les différents sujets du programme en classe en utilisant les supports pédagogiques qui leur paraissent pertinents sans avoir à craindre des représailles, sans même parler des menaces sur leurs vies. À ce titre, l’ensemble des enseignant-e-s se montrent solidaires des proches de notre collègue, de sa famille, de ses élèves, de ses collègues.

Communiqué Sud éducation 78 / Solidaires 78 "Drame de Conflans : solidarité et dignité !"

C’est avec effroi et colère que nous avons appris l’assassinat de notre collègue de Conflans le vendredi 16 octobre.

Nos premières pensées vont bien évidemment à sa famille, à ses proches et à celles et ceux qui le côtoyaient au quotidien dans son établissement.

En tant qu’organisation syndicale, nous témoignerons de notre tristesse et de notre solidarité en toute occasion, dans les jours qui viennent et selon les modalités que la famille et les personnels auront retenues.

Syndicalistes et pédagogues, nous luttons quotidiennement pour une école émancipatrice et pour une pédagogie critique. Nous continuerons d’enseigner et de travailler au sein des différents services de l’Éducation nationale en rappelant cette exigence démocratique.

Parce que nous savons que l’éducation, le partage du savoir et l’esprit critique sont leur cible, nous combattrons sans relâche ces idéologies meurtrières et rétrogrades qui conduisent à de telles violences tout comme nous condamnerons toutes les généralisations, stigmatisations et récupérations réactionnaires de ce drame, d’où qu’elles viennent.

Sud éducation 78 et l’Union syndicale Solidaires 78 appellent au rassemblement de cet après midi à 15 h à Conflans devant le collège du Bois d’Aulne

Sud éducation 78 – Solidaires 78

