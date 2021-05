Audience syndicale : Solidaires est représentatif dans de nouvelles branches

La Direction générale du travail a publié le 26 mai les chiffres concernant l’audience des organisations syndicales au niveau interprofessionnel (hors Fonction publique) et des branches professionnelles, basés sur l’addition des résultats des élections professionnelles dans les entreprises.

Pour l’Union syndicale Solidaires, une véritable mesure de représentativité devrait prendre en compte l’ensemble des résultats électoraux, y compris ceux de la Fonction publique, de nombreux sujets touchant l’ensemble des travailleurs-euses de ce pays, quel que soit leur statut.

L’étude des résultats complets permettra de comprendre les évolutions qui ont pu avoir lieu avec la mise en place des CSE, véritable attaque contre le syndicalisme de proximité, et le développement du vote électronique, qui expliquent sans doute la baisse de participation.

Solidaires est crédité d’un résultat de 3,68% (3,46 en 2017, +0,22%), qui est à mettre au regard de notre présence dans les entreprises concernées par ce calcul de la représentativité. Organisation encore jeune et très diversement implantée, très souvent combattue notamment par les directions d’entreprise, Solidaires est à ce jour présent dans un peu plus de 15% des entreprises ayant des élections professionnelles.

Solidaires progresse donc et en pourcentage et en voix (3000) par rapport au calcul de 2017. Alors même que les élections des salarié-es des TPE ont connu une participation plus faible, que celle aux élections professionnelles ont connu également une baisse de participation, cette progression montre que notre syndicalisme continue son implantation au sein des entreprises et au plus près des salarié-es.

Solidaires avec ses organisations est reconnue représentative dans au moins 30 Conventions collectives nationales et locales, dans le secteur de la santé et du social, des journalistes et des médias, des prestataires de service, de l’industrie, du commerce et des services, de l’animation de la sous-traitance ferroviaire, de la culture...

Par rapport à 2017, nous gagnons notre représentativité dans les conventions de la Prévention et de la sécurité, du caoutchouc, des régies de quartier et des sociétés d’assistance.

Solidaires est par ailleurs représentative dans la Fonction publique qui emploie plus de 5 millions d’agents.

Alors que se profilent des menaces de nouvelles mesures antisociales, le rôle des organisations syndicales est de construire les mobilisations qui empêcheront ces nouveaux reculs sociaux. Si clivage il doit y avoir, il n’est pas entre syndicats « représentatifs » ou « considérés comme non représentatifs », mais bien entre ceux qui acceptent et accompagnent les politiques libérales et ceux qui les refusent et les combattent.

Dans les entreprises, les services et les administrations, Solidaires continuera de mettre en oeuvre un syndicalisme de contre-pouvoir qui lie défense quotidienne des salarié-es et transformation de la société.

Paris, le 26 mai 2021