Blanquer menace et diffame les personnels de l’éducation nationale

Blanquer menace et diffame les personnels : qui ne respecte pas les valeurs de la République ?

Mardi 19 octobre, le ministre Blanquer a diffamé les personnels de l’Éducation, en disant qu’une partie de ceux-ci ne respectent pas les valeurs de la République, à commencer par la laïcité puis il les a menacé en sous-entendant que certain·es devraient “sortir du métier”, et qu’il pourrait y avoir des mesures sur le plan de la “gestion de la carrière des personnes”.

Lire le communiqué :

https://www.sudeducation.org/communiques/blanquer-menace-et-diffame-les-personnels-qui-ne-respecte-pas-les-valeurs-de-la-republique/

SUD éducation dénonce fermement les propos du ministre et réaffirme que la laïcité est du côté de celles et ceux qui défendent l’école publique, et non de ses fossoyeurs. Nous exigeons que le ministre revienne immédiatement sur ses propos et s’excuse auprès des personnels de ses propos inacceptables.