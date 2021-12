Blanquer promet plus de moyens avec moins de Postes

Avec Jean-Michel Blanquer c’est la fête toute l’année, mais encore plus à l’approche de celles de fin d’année. Le ministre de l’Éducation nationale promet aux enseignants plus de moyens, tout en continuant à supprimer des Postes de titulaires. Il fallait oser !

Cet incroyable tour de passe-passe a été rendu possible en ayant recours à des artifices dignes des des plus grands prestidigitateurs. Recours massif aux heures supplémentaires, contrats précaires au cas par cas, utilisation des stagiaires pour faire classe sans accompagnement etc... le Ministre ose affirmer ensuite que des moyens supplémentaires sont mis en œuvre. Un tel cynisme laisse coi les observateurs, à part peut être les médias mainstreams.

SUD Education Allier nous explique ce qu’il en est réellement de ces éléments de langage, ce que cela signifie concrètement pour les personnels de l’éducation nationale et pour les usagers. C’est à lire, et c’est ICI