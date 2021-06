Bugeaud : Bourreau des algériens et ennemi de la République

Pétition à signer ICI

Bugeaud ; ce sont les "enfumades" recommandées à ses officiers en des termes très clairs sur le but poursuivi : la destruction physique des « indigènes ». « Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, fumez-les à outrance comme des renards », déclare ce général aux cadres de l’armée d’Afrique qui s’apprêtent à partir en mission. Saint-Arnaud, Montagnac et Pélissier, pour ne citer que ceux-là, se sont exécutés avec zèle. En particulier le colonel Pélissier qui, le 18 juin 1845, a anéanti une tribu entière – celle des Ouled Riah - dont les membres désarmés s’étaient réfugiés dans les grottes du Dahra, proches de Mostaganem.

Bilan : près de mille morts. Bugeaud : bourreau des « indigènes » algériens qu’il a massacrés, déportés et razziés en détruisant parfois complètement leurs oasis et leurs villages livrés aux flammes de ses colonnes infernales ?

Assurément. Il fut aussi un ennemi acharné de la République qu’il a combattue les armes à la main pour défendre la monarchie de Juillet. Vaincu, il a poursuivi la bataille en rédigeant un traité de la guerre contre-révolutionnaire en milieu urbain : De la Guerre des rues et des maisons. Bugeaud ?

Une insulte permanente à l’émancipation des peuples et aux Algériens en particulier, et à la République qu’il a toujours haïe.

Et une offense inacceptable faite aux héritiers de l’immigration coloniale et postcoloniale victimes

de discriminations mémorielles qui s’ajoutent à toutes celles qu’ils subissent par ailleurs.

PAS UNE RUE, PAS UNE AVENUE,

PAS UNE ECOLE NE DOIVENT PORTER SON

NOM, ET SES STATUES DOIVENT DISPARAITRE.

Déjà signé par près de 1000 personnes et structures (dont Solidaires), cet Appel est désormais international (Algérie, Belgique, Canada, Congo-Brazzaville, Espagne, Etats-Unis, Japon, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Réunion, Royaume-Uni, Suisse, Taiwan...)

D’ores et déjà, nous appelons à la mise en place d’un collectif unitaire et à un rassemblement le vendredi 18 juin 2021 à 18h30 sous la statue du général Bugeaud rue de Rivoli à Paris à la mémoire des centaines de victimes civiles algériennes enfumées et assassinées par le général Pélissier le 18 juin 1845 dans les grottes du Dahra conformément aux ordres donnés par Bugeaud en personne.