CAP AU SUD À AMAZON TRANSPORT !

Le 13 juillet 2020

Syndicat majoritaire à Amazon France Logistique, SUD-Solidaires vient de s’implanter à Amazon Transport France en désignant deux représentants de sections syndicales :

Tibass Kangu, Steeve Dong Nze,

de l’entrepôt de Gidy, de la messagerie de Saint Priest,

pour le périmètre ATS pour le périmètre AMZL

(07.53 41.11.49) (06.11.23.48.10)

Ils rejoignent Lassana Haidara, élu au CSE d’ATS et au CSEC d’ATF, qui travaille lui à ORY 8 (06.02.05.96.88).

Ils travailleront main dans la main avec leurs collègues d’AFL d’ORY 1 et 4 ainsi que de LIL1, à l’origine de l’action judiciaire qui a permis, dans l’unité syndicale, de mettre durablement à l’abri du coronavirus 11.000 salarié-es, dont les intérimaires, et leurs proches lors de l’épidémie. Plus largement, elle aura permis de renforcer la sécurité et d’améliorer les conditions de travail dans votre propre entreprise et plus largement dans les autres entrepôts mondiaux.

