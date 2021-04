CAP AU SUD À ÉCLAIR DE GÉNIE !

Le 29 avril 2021

Chers collègues, après plusieurs mois d’attente aura lieu le 27 mai prochain au siège et par correspondance, l’élection de vos représentant-es du personnel. C’est la première fois qu’une telle élection est organisée dans notre entreprise grâce à l’intervention de notre syndicat qui compte déjà plusieurs membres.

Pour connaître nos droits, les faire respecter et les conforter, nous avons besoin d’être représentés en toute indépendance de l’employeur.

Nos revendications :

respect des délais de prévenance et stabilité des horaires de travail,

mise en place d’une prime d’habillement,

octroi de chèques cadeaux/vacances via un budget géré par le CSE,

arrêt du turn-over, symptôme du mal-être dans l’entreprise.

SUD, c’est quoi ?

Le syndicat SUD (Solidaires, Unitaires et Démocratiques) est représenté dans toutes les professions, du public et du privé, et ce dans toute la France.

Nous sommes présents dans la petite et la grande distribution, en magasins comme en entrepôts (Auchan, Carrefour, Franprix, Monoprix etc.), ainsi que dans d’autres entreprises du commerce (Amazon, Adopt, Burberry etc.) et chez les étudiant-es.

Votez pour le syndicat, c’est votez pour vous !

Nos futurs élu-es au CSE seront formés et suivis par le syndicat et resterons courtois mais fermes avec la direction.

Attention, seul un syndicat peut négocier avec l’employeur, aussi bien nos salaires que nos conditions de travail.

Vous pouvez vous aussi être candidat-e sur notre liste, au plus tard le 7 mai, et rejoindre le syndicat (la cotisation mensuelle est de 0,5 %, déductible de vos impôts) et accédez ainsi prioritairement à son service juridique.

Salarié-es du siège, du laboratoire, des boutiques et des corners, pas une seule voix ne doit manquer à l’appel pour le scrutin à venir !

Fédération SUD Commerces et Services-Solidaires

7 rue Vicq d’Azir 75010 Paris.

Téléphone : 07 64 62 92 23 / Mail : fdsudcommerce@yahoo.fr