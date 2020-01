CLERMONT-FERRAND : MOBILISATION CONTRE LA RÉFORME DES RETRAITES ET LA RÉPRESSION SYNDICALE LE 29, 30 JANVIER

Non au système unique de retraite par points

Retrait du projet Macron-BlackRock-Berger

Maintien de tous les régimes existants

Le gouvernement cherche à terroriser les travailleurs-ses, les jeunes…

qui se mobilisent contre sa politique de régression sociale sans précédent !

La répression, sous quelque forme que ce soit,

n’est pas une réponse aux préoccupations des travailleurs-ses, des jeunes, des retraité-e-s

La seule réponse, c’est le retrait de la réforme sur les retraites !

Les organisations syndicales du Puy-de-Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF appellent à renforcer et à amplifier la mobilisation par la tenue d’Assemblées Générales dans toutes les entreprises, les services publics, les facultés et les lycées pour décider collectivement de la suite de l’action !

Dans le cadre de l’appel national à la grève et à la manifestation, les organisations syndicales du Puy-de-Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF donnent rendez-vous pour un rassemblement interprofessionnel mercredi 29 janvier à 9 heures devant l’hôtel de police où sont convoqué-e-s ce jour-là plusieurs militant-e-s syndicaux, suivi d’une manifestation à 10h30.

Contre le système unique de retraite par points

Pour le retrait du projet Macron-BlackRock-Berger

Contre la répression

MANIFESTATION INTERPROFESSIONNELLE

Mercredi 29 janvier 2020 rassemblement à 9 heures

Départ manifestation 10h30

Avenue de la République devant l’Hôtel de Police !

D’autres actions sont d’ores et déjà programmées :

 Jeudi 30 janvier 2020 à 13h00 rassemblement devant le rectorat pour une conférence de presse.

 Vendredi 31 janvier 2020 à 11h00 manifestation de soutien aux salarié-e-s de l’usine Luxfer à Gerzat suivi d’un repas de luttes dans l’usine. Départ rond point carrefour Avenue de la Gare et Avenue du 21 Juin 1944.

AFFICHE

TRACT INTERSYNDICAL