COMMUNIQUÉ INTERSYNDICAL DU PUY DE DÔME : MOBILISATION ET GRÈVE JUSQU’AU RETRAIT

Les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF appellent à la tenue d’Assemblées Générales dès ce weekend et à partir de lundi pour discuter de la situation et décider de la poursuite de l’action par la grève et les manifestations.

Les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF appellent à participer dimanche 5 janvier 2020 à partir de 15 heures à une action de distribution de tract sur les gares de péage autoroutier (rendez-vous à 14 heures devant le parking SNCF, rue Guynemer à Clermont-Fd).

Les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF appellent à participer à la manifestation interprofessionnelle le jeudi 9 janvier 2020 à 10 heures Place du 1er mai à Clermont-Ferrand).

Communiqué intersyndical du Puy de dôme du 3 janvier 2020 ci-dessous et en PJ