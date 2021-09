CONFERENCE SUR LES PERSPECTIVES SALARIALES

Comme annoncé le 6 juillet lors du rendez-vous salarial, Amélie de Montchalin ouvrira demain, 21 septembre, une conférence sur les perspectives salariales dans la fonction publique.

Pour Solidaires, il ne saurait être question d’entamer ces discussions sans aborder la

nécessité de mesures générales pour l’ensemble des agent-es publics : dégel de la valeur du point d’indice (qui occasionne une perte de pouvoir d’achat de plus de 20% sur 10 ans) mais également attribution à tous-tes d’un nombre de points identique.

Il n’est en aucun cas possible pour Solidaires d’imaginer le pouvoir d’achat des agent-es publics sans ces éléments.

D’autres éléments devront également être mis sur la table pour Solidaires : reconnaissance des qualifications notamment des carrières féminisées, plan de titularisations massif des contractuel-les afin de résorber la précarité, véritables mesures pour l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, arrêt des temps incomplets imposés dans la Fonction Publique. Pour Solidaires, le recentrage de la rémunération doit se faire sur l’indiciaire et non sur l’indemnitaire.

C’est bien de mesures d’ampleur dont les agent-es publics ont besoin : Solidaires n’acceptera pas que les mesures générales tombent dans les oubliettes au profit de mesures parcellaires, indemnitaires, catégorielles et par là-même totalement insuffisantes et inégalitaires.

Pour Solidaires, la question de l’amélioration de la rémunération des agents doit s’accompagner d’un plan d’investissements massif dans les services publics et par l’arrêt des suppressions de postes.