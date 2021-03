CONFINEMENT : JAMAIS DEUX SANS TROIS !

Le 20 mars 2021

Ce samedi rentrent en application les nouvelles mesures sanitaires annoncées ce jeudi par le gouvernement. Après un confinement total en mars 2020 suivie d’un autre partiel en octobre, nous voilà repartis pour un tour avec un mélange des deux.

En dépit des restrictions imposées ces derniers mois dont le couvre-feu le soir, voire le week- end, c’est bien un nouveau confinement qui s’applique à une partie de la population, dont celle de l’Ile-de-France, et ce au moins pour les quatre semaines à venir.

Macron a perdu son pari mais ce sont nos vies qui trinquent !

Le problème, c’est que cet empilage de dispositions, avec des échelles différentes dans l’espace et dans le temps, ne constitue manifestement pas une politique sanitaire à même de ralentir la progression du virus : ainsi, il ya quelques mois, on pouvait acheter un pantalon mais pas un livre et aujourd’hui, on peut acheter un livre mais pas un pantalon... Comprenne qui pourra !

Une nouvelle fois, les salarié-es des commerces, qui sont les premiers impactés de par leur rôle charnière dans l’organisation de la société, sont sommés de s’adapter du jour au lendemain, à commencer par leurs horaires de travail.

Nos syndicats locaux poursuivent leur activité de défense de vos droits durant cette période compliquée. C’est aussi le moment de nous rejoindre et, dans les petits commerces et le particulier employeur, de voter pour vos futurs représentant-es, y compris aux Prud’hommes.

Fédération SUD Commerces et Services- Solidaires

