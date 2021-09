CONTRAT DE TRAVAIL SUSPENDU ??? : PAS FORCEMENT PLUS DE REVENUS !!! INSCRIVEZ-VOUS A POLE EMPLOI SANS DEMISSIONNER (*)

En instaurant l’obligation vaccinale ou le pass sanitaire dans un grand nombre de secteurs d’activités (santé, social, hôtellerie restauration, culture, sport, commerce), le gouvernement a contraint les employeurs à suspendre autoritairement les contrats de travail des salarié.es ou agent.es public qui ne se soumettraient pas à ces obligations sanitaires.

La ministre du travail a même déclaré que ces personnes rétives ne pourraient percevoir d’allocations chômage prétextant qu’elles ne peuvent être indemnisées par POLE EMPLOI, leurs contrats étant toujours en cours : c’est FAUX !!!

Comme pour toutes suspensions de contrats (disponibilités, congés sabbatiques ou sans solde…), si des droits aux allocations de retour à l’emploi restent ouverts suite à une fin de contrat précédente, la reprise du versement de ces allocations est possible dans un délai de 3 ans auquel s’ajoute la durée initiale des droits. Ces conditions sont à vérifier auprès de POLE EMPLOI.

https://www.unedic.org/indemnisatio...

Il est donc urgent pour toutes ces personnes de s’inscrire à POLE EMPLOI, ou de rester inscrites si elles le sont encore, afin de chercher momentanément un autre travail et éventuellement percevoir l’intégralité de leurs anciennes allocations.

Pour cela plusieurs possibilités : se présenter dans une agence POLE EMPLOI le matin pour être guidé.e dans cette démarche ou aller sur le site internet de POLE EMPLOI

https://candidat.pole-emploi.fr/ins...

A cette occasion il est important pour les personnes concernées de préciser qu’elles ne travaillent pas actuellement et sont donc bien « disponibles immédiatement pour une recherche d’emploi ».

*Attention toutefois à ne pas démissionner car ces droits éventuels aux allocations chômage seraient remis en cause.