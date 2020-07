CSE – ELECTIONS PROFESSIONNELLES

MERCREDI 15 JUILLET

Quel est le rôle d’un CSE ?

Depuis les ordonnances Macron dans le cadre de la réforme du Code du Travail, le CSE reprend les attributions des Délégués du Personnel.

Nous aurons pour mission de :

présenter à la direction les réclamations individuelles et collectives des salarié.e.s concernant notamment les salaires, l’application du Code du travail et des autres dispositions légales sur la protection sociale.

de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise : à ce titre, le CSE réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

avoir un droit d’alerte contre le harcèlement moral et sexuel.

de saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.

Accompagner un.e salarié.e lors de tout entretien disciplinaire.

Nos candidat.e.s sont :

Titulaire Suppléante

Laurent Di Pasquale Anne De Haro

Nous serons des élu.e.s déterminé, volontaire et combatif, qui n’hésiteront pas à faire valoir leurs compétences juridiques pour faire respecter les droits des salarié.e.s.

Nous serons particulièrement vigilant sur l’amélioration des conditions de travail, pour qu’aucun salarié-e ne puisse souffrir au travail, subir la violence verbale, la discrimination, le harcèlement, le burn out et le non avancement dans sa carrière professionnelle.

Nous serons à l’écoute des demandes et besoin de tou.te.s les salarié.e.s d’Avignon comme celles et ceux de Nancy.

Nous nous engageons à donner l’accès à l’information aux salarié.e.s. Vous serez informé.e.s de chaque réunion du CSE, leur date et leur ordre du jour. Le compte-rendu sera communiqué par voie d’affichage.

Les collègues de Nancy pourront nous joindre à tout moment par téléphone ( 06.65.78.32.07) ou par mail ( sudfloris@gmail.com ).

Le vote se déroulera le mercredi 15 juillet de 10h à 14h. Il sera effectué par voix électronique.

Votez pour des candidat.e.s qui vous défendront, en toute indépendance de la direction !

Chaque voix compte !

Nous contacter : 06.65.78.32.07 / sudfloris@gmail.com