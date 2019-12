Notre premier moyen de gagner, c’est la lutte, c’est rejoindre les secteurs en grève reconductible, se mettre en grève !

Pour autant, des camarades ne peuvent faire grève, parce qu’ayant le statut d’indépendant-es, retraité-es, sans emplois...

Pour ceux et celles dans ce cas et qui veulent et peuvent soutenir la lutte par cet autre moyen, voici les infos de caisses de grèves et pot de soutien des syndicats de Solidaires.

Ces informations seront mises à jour régulièrement.

Caisses des fédérations, syndicats nationaux de Solidaires :

Sud rail : https://www.papayoux-solidarite.com/fr/collecte/solidarite-grevistes-federation-sud-rail

Sud éducation : https://www.helloasso.com/associations/sud-education/collectes/solidarite-avec-les-grevistes-de-l-education

Solidaires groupe RATP : https://www.lepotsolidaire.fr/pot/s0bvz7hp

Caisses sectorielles locales

Syndicats de l’Union Locale Solidaires des 5e-13e arrondissements de Paris et d’Ivry

Caisse de grève des cheminot-e-s de la gare d’Austerlitz, en principe intersyndicale, pour l’instant uniquement sur place.

Caisse de grève à l’université Paris 1, en intersyndicale, qui est uniquement sur place

Caisse de grève de l’éducation à Ivry, gérée par le comité de grève local (interpro de fait), uniquement en ligne : https://www.lepotcommun.fr/pot/mbs4pvgf



Caisse de grève de la BnF, en principe intersyndicale, alimentée sur place par des collectes auprès des collègues et des usagers/ères, mais qui existe aussi en ligne ici : https://www.leetchi.com/fr/c/lqYo9Ejl

Syndicats de Solidaires Isère

Caisse de grève intersyndicale éducation : https://blog.cde38.org

Syndicats de Solidaires 69

Sud rail 69 : chèque à SUD-Rail Lyon 41 quai fulchiron, en marquant au dos caisse de grève (soit en liquide ou chèque lors des manifs au camion solidaires69 dans la caisse de grève / soit via internet :https://www.lepotsolidaire.fr/pot/rao9x4k3)

SUD éducation 69 avec une mention précisant caisse de grève notamment pour les vacataires de Lyon 2 (SUD éducation 69, 125 rue Garibaldi, 69006 Lyon )

Caisse de grève de l’interpro de Saint-Denis

Au lien suivant : https://www.papayoux-solidarite.com/fr/collecte/caisse-des-grevistes-de-saint-denis-93