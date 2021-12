Campagne Antiracisme & Solidarité / 18 décembre, ce n’était qu’un début, à toi, à vous, à nous de jouer !

Lancement de la Campagne Antiracisme et Solidarité

Ce communiqué est à retrouver sur le site internet de la campagne, faites-le circuler : https://antiracisme-solidarite.org/2021/12/21/campagne-antiracisme-et-solidarite/

La vidéo de la manifestation parisienne du 18 décembre est à retrouver la page youtube de la campagne, partagez-la : https://youtu.be/ya5APizAcsE

18 décembre, ce n’était qu’un début, à toi, à vous, à nous de jouer !

« Nos quartiers s’appellent Solidarité, notre pays s’appelle Solidarité, notre monde s’appelle Solidarité ». Le slogan* a été repris ce samedi par des milliers de manifestant·e·s, dont beaucoup de Sans-Papiers et beaucoup de jeunes ce samedi 18 décembre.

Des rassemblements et manifestations ont eu lieu dans plus de 50 lieux sur tout le territoire, de quelques dizaines de personnes à presqu’un millier à Rennes et Toulouse et plusieurs milliers à Paris. Mention spéciale pour Montpellier où la manifestation très déterminée a bravé l’interdiction du centre-ville.

La dynamique est désormais lancée pour la campagne Antiracisme et Solidarité soutenue aujourd’hui par plus de 340 organisations, locales et nationales. Car ces milliers de manifestant·e·s, de Briançon, Annecy, Grenoble à Foix, Albi, Perpignan, de Dunkerque, Lille, Beauvais à Strasbourg et Amiens se sont mobilisé·e·s malgré le froid, le début des vacances, le black-out médiatique total et les interdictions préfectorales.

Mais ce 18 décembre n’est qu’un début, pour que la dynamique et la mobilisation s’amplifient dans les semaines et les mois qui viennent. Pour qu’une journée de manifestations devienne des centaines d’initiatives de toutes sortes, dans chaque quartier, chaque village, chaque ville, contre toutes les formes de racisme et pour construire la solidarité.

A toi, à vous, à nous de jouer : faites signer l’appel par toutes nos formes d’organisation pour vivre ensemble, associations locales, sections syndicales, clubs de sport, lieux culturels, groupes de musique, fédérations de parents d’élèves, journaux lycéens… Fais signer tes ami·e·s, tes collègues, ta famille. C’est ici :

Organisez des évènements, rassemblements, débats, projection de film, fêtes, concerts, tournois de sport, actions de solidarité, manifestations… Et inscrivez-le sur l’agenda du site de la campagne, pour le faire connaître mais aussi pour rendre visible notre carte de la solidarité. C’est ici : https://antiracisme-solidarite.org/

Et il y aura d’autres rendez-vous nationaux de la campagne. Pour faire la misère au racisme, barrer la route aux fascistes et surtout faire vivre un autre pays, notre pays. Qui s’appelle Solidarité.

*Le slogan en entier :

D’où que l’on vienne, Solidarité !

Où que l’on soit né·e, Solidarité !

Nos quartiers s’appellent, Solidarité !

Notre pays s’appelle, Solidarité !

Notre monde s’appelle, Solidarité !

Avec les Musulman·e·s, Solidarité !

De toutes les religions, Solidarité !

Avec les Sans-Papiers, Solidarité !

Jeunes isolé·e·s, Solidarité !

Avec les réfugié·e·s, Solidarité !

Avec les Exilé·e·s, Solidarité !

Contre les frontières, Solidarité !

Violences policières, Solidarité !

Lamine et Camara, Solidarité !

Aboubacar et Adama, Solidarité !

Zyed et Bouna, Solidarité !

Pour la vérité, Solidarité !

Pour la dignité, Solidarité !

Pour la liberté, Solidarité !

Pour l’égalité, Solidarité !

Contre le racisme, Solidarité !

Contre les fascistes, Solidarité !

Mail : campagne-solidarite-antiraciste@riseup.net