Campagne intersyndicale éducation contre l’extrême droite

La Fédération SUD éducation est partie prenante de la campagne intersyndicale de l’éducation "Toutes et tous ensemble contre l’extrême droite".

S’appuyant sur une dénonciation des éléments de programmes et des déclarations des candidat-es d’extrême droite, cette campagne est portée par un axe large et propose aux personnels de s’engager sur leur lieux de travail comme dans le débat public contre l’extrême droite et ses idées.

"Dans l’unité syndicale, les organisations UNSA éducation, FSU, CGT Éduc’action, Sgen-CFDT, Sud éducation réaffirment leur opposition à l’extrême-droite et à ses idées, et appellent les personnels à débattre de ses effets sur leur lieu de travail, à travers des réunions syndicales communes, des prises de positions qui favoriseront l’engagement du plus grand nombre, la participation à une campagne de photographies (devant les établissements scolaires, avec des pancartes pour réaffirmer nos positions, et postées sur les réseaux sociaux)"