Cerise, n°28 - Septembre 2021

Evidemment, la rentrée sera sanitaire et « sous haute tension ». C’est donc l’objet de notre dossier : où en sont les soignant.e.s en France et ailleurs ? la Sécu peut-elle encore être notre « sécurité sociale » ? quel rapport entre « sanitaire » et « démocratie » ?

Justement, c’est sur cette question de démocratie que se penche l’éditorial en évoquant les nombreuses manifestations contre le passe sanitaire. Deux signatures : Catherine Destom-Bottin et Christian Mahieux.

En Afghanistan, les femmes du RAWA prennent la parole (interview sur labour.solidarity.org).

En Tunisie, la situation n’est pas limpide. C’est le moins qu’on puisse dire. Un article d’Henri Mermé, une interview de Kamel Jendoubi reprise de l’Humanité.

Où en est la culture après notre dossier de juillet ? Patrick Vassallo tire son bilan : « Des voix de douceur dans un monde de brutes ? Des volontés de résister ? Sous le masque, garder le droit du sourire. »

Voyons du côté des livres. Catherine Destom-Bottin n’a pas été convaincue par Elisabeth Roudinesco dont l’ouvrage avait été présenté dans notre numéro de juillet. Marianne Coudroy a été séduite par « Là où nous dansions » (à Detroit, au son du jazz et d’Aretha Franklin). Alexandra Pichardie, elle, s’est intéressée aux recettes pour « faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes » (un tour du monde plein d’enseignements).

Bonne rentrée, bonne santé, bonne résistance, bonne combativité !

A bientôt

L’équipe de rédaction