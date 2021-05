Cerises la coopérative n° 25 - mai 2021

"Entre piètres résultats électoraux et affaiblissement de sa pensée, la social-démocratie semble aujourd’hui dans une impasse"... Ainsi s’ouvre le dossier de mai. Lire la suite ici.

"On fabrique, on vend, on se paie !". Lip 1973. Ça vous parle ?... Ça nous parle vraiment en 2021. Comme nous parle pour les jours et les années d’après l’expérience des femmes du Rojava qui nous écrivent "depuis la révolution".

Patrick Le Tréhondat, lui, nous parle du levain démocratique de la jeunesse asiatique. C’est l’objet de son édito.

Maudit soit le poète ! Baudelaire naissait il y a deux siècles. C’est en 4ème de couv’.

En supplément du Cerises en PDF, et en réponse à de "vieilles ganaches étoilées en retraite", réaction de deux Patrick et d’un Christian.

Bonne lecture, bonne réflexion... et dites nous ce que vous en pensez.

L’équipe de rédaction