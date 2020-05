Cerises la coopérative, n°15

"Pas de polémique" disent-ils. "le temps est à l’unité !". Mais c’est bien sûr !... Comme si on pouvait croire que leur jour d’après serait vraiment différent de leur jour d’avant... Cerises la Coopérative a décidé, au contraire, d’alimenter une quinzaine de polémiques. Toute la rédaction s’y est mise : la référence de Macron à 1945, l’appel à l’union nationale, la loi d’urgence sanitaire, le sens des mots, les dividendes des actionnaires et la "charité" des entreprises du CAC 40, etc.

Et c’est le moment, dit l’édito de Sylvie Larue, de se lancer "en quête d’alternative".

Un livre revient en force dans l’actualité. C’est "La Peste" d’Albert Camus. Bénédicte Goussault s’y est replongée.

Et comment s’en sortira la culture ? Laurent Eyraud-Chaume fait le point de tout ce qui nous manque. Pour lui, "nos intimes sont en lutte de classe".

Et puis, malgré le confinement dû à la pandémie, la lutte est toujours à l’ordre du jour un peu partout dans le monde. En Algérie, le Hirak, après plus d’un an, respire encore. Ensemble lui a consacré une brochure.

Entre deux manifs (de fenêtre ou de rue) bonne lecture de ce numéro et des "délicieux" qui y sont présentés.