Cerises la coopérative n°32, janvier 2022

[...] En ces périodes troublées à plus d’un titre, l’équipe de Cerises interroge le sens des démissions de nombreux.ses salarié.e.s. Dans notre pays ou ailleurs. Les témoignages recueillis par la rédaction ou colportées ici ou là illustrent cette vague d’un genre nouveau. Individualisme ? Insubordination ? Fuite ou recherche de qualité de vie ? « On se bat, on se barre » titre le dossier de ce mois.

Retour sur un dossier précédent : les interrogations sur la Présidentielle. La rédaction est assez partagée sur la question « Boycott ou pas ? » . L’édito de Pierre Zarka rappelle, lui, la « déconnexion entre ce qui fait officiellement ambiance politique (la Présidentielle et encore la Présidentielle !) et tréfonds de la société ».

Autre élection présidentielle celle du Chili avec l’élection du représentant d’un large front qui se situe nettement à gauche. Les promesses de l’alternative peuvent-elles se concrétiser ?

Côté culture, Patrick Vassallo, évoque « l’énergie joyeuse » qu’ont connu récemment les rues de Saint-Denis avec « Spaces ». [...]