Cerises la coopérative : numéro 17, septembre 2020

Chercher l’alternative au cœur des luttes ? C’est ce à quoi s’appliquent plusieurs syndicalistes et une étudiante invités à débattre avec la rédaction de Cerises, la coopérative. Covid ou pas, à l’appui de ce qu’elle nous a imposé, les luttes à venir seront d’une autre couleur, d’une autre finalité. Selon Catherine Destom-Buttin, nos émancipations peuvent faire peuple.

Dans le monde d’après et celui d’après après, l’école prendra une importance décisive. Ce sera l’objet du numéro d’octobre auquel vous pouvez d’ores et déjà participer. Et la lecture prendra sa part... ou la relecture. Celle du bonheur des dames de Zola par exemple, comme nous y invite Bénédicte Goussault.

D’autres dans le monde cherchent aussi leur émancipation : Belarus, Hong-Kong. Jean-Louis Sagot Duvauroux s’interroge à propos du Mali : Aube ou crépuscule ?

Bonne lecture et bonne rentrée

La rédaction de Cerises la coopérative