Chez NAF NAF, cap au SUD !

Mars 2021

Chers collègues, une fois les boutiques ré-ouvertes dans les centres commerciaux, actuellement fermés pour raison sanitaire, débutera le processus pour la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) dont nous sommes privés suite à la reprise de l’entreprise l’an dernier.

Avec le CSE, la direction doit informer régulièrement vos représentant-es sur la bonne marche de la société et recueillir au préalable leur avis. Ils/elles peuvent l’interpeller sur votre situation individuelle et collective ainsi que diligenter des expertises sur le plan économique et des conditions de travail.

SUD, c’est quoi ?

Le syndicat SUD (Solidaires, Unitaires et Démocratiques) est représenté dans toutes les professions, du public et du privé et dans toute la France.

Nous sommes présents dans le secteur de l’habillement (Abercrombie, Burberry, Caroll etc.) ainsi que dans d’autres entreprises du commerce (Adopt, Carrefour, etc.) et chez les étudiant-es.

Nous nous sommes fait connaître ces dernières années pour notre défense de l’emploi à New Look, du Code du travail chez Nike et de la santé et de la sécurité à Amazon où nous sommes la première organisation syndicale de l’entreprise.

Nos revendications :

- respect des délais de prévenance, stabilité des horaires de travail et passage de temps partiel à temps plein pour ceux/celles qui le souhaitent,

mise en place d’une prime d’habillement et d’une prime de salissure,

arrêt du turn-over, symptôme du mal-être dans l’enseigne.

Votez pour SUD, c’est votez pour vous et la défense de vos intérêts !

Seul un syndicat peut négocier avec l’employeur, aussi bien nos salaires que nos conditions de travail.

Nos futurs délégué-es seront formés et suivis par le syndicat et vous représenterons en toute indépendance de l’employeur

Contactez nous sans tarder pour être candidat-e. Vous pouvez vous aussi vous syndiquez pour mieux connaître, faire respecter et développer vos droits (le montant de la cotisation mensuelle est de 0,5 % du salaire net, déductible de vos impôts).

Fédération SUD Commerces et Services-Solidaires

31 rue de la Grange aux Belles 75010 Paris.

Téléphone : 07 64 62 92 23

Mail : fdsudcommerce@yahoo.fr