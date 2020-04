Chibani(a)s en péril (27 avril 2020)

Ils ont survécu ... Ne laissons pas le covid19 les achever, il est encore temps d’agir et de faire plus. Depuis l’apparition de la pandémie du covid19, de nombreuses associations, militants, travailleurs sociaux et proches des vieux migrants (Chibanis(a)s se sont mobilisés pour les aider et alerter sur leurs situations et conditions. Ces actions et alertes relayées par la presse, les médias et très partagées sur les réseaux sociaux suscitent et créent un émoi certain. Des actions concrètes ont été entreprises (présence sur les lieux, informations sur les mesures de protections et d’hygiènes, aides alimentaires, confections et distributions de masques ...).

Le réseau ATMF est très mobilisé et très présent auprès des Chibanis(a)s mais face à l’ampleur de la pandémie, ses conséquences graves et la difficulté d’intervenir, la faiblesse des moyens, nous tenons encore une fois de plus à interpeler les pouvoirs publiques pour qu’ils agissent au plus vite et concrètement ...il en va dans de nombreux cas de la vie et de l’intégrité physique des vieux migrants.

Nous demandons la mise en place des mesures suivantes : - Une généralisation de la distribution gratuite des masques et des gels à tous dans tous les foyers et résidences. - Un dépistage et des tests pour tous ceux qui le souhaitent. -Un suivi médical et une amplification des campagnes d’information et de prévention, veillant au respect des distanciations sociales dans les parties communes. - Informer les familles et les proches, ici et aux pays d’origines, sur l’hospitalisation et le décès des Chibanis. - Des aides et des livraisons de produits alimentaires et de premières nécessités.

De nombreux vieux migrants sont bloqués dans les pays d’origine et ils rencontrent de très nombreuses difficultés, nous demandons également que ces mesures soient mises en place : - Le rapatriement de ceux qui le souhaitent en France. - L’accès aux médicaments et traitements dont ils ont besoins sur place. - La suspension (en attendant leurs abolitions) de tous contrôles des services suivants : Carsat, Caf, Msa, Cpam, Cnav, caisse des dépôts et tous autres organismes pour l’année 2020 et au-delà. - Suspension des loyers pour ceux bloqués à l’étranger -Prise en charge des inhumations pour ceux dont le rapatriement du corps est impossible.

La crise sanitaire que nous vivons à dévoilée et renforcée les inégalités dont sont victimes les Chibani(a)s isolés dans les foyers oubliés par les pouvoirs publics.

Gennevilliers, le 27.04.2020